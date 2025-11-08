Con caretas de Halloween: la Policía investiga si los detenidos tras una accidentada fuga son los enmascarados del atraco de La Feria La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria les incautó 53 gramos de cocaína

Máscara de Halloween, drogas y objetos incautados por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:46 Comenta Compartir

Los dos hombres detenidos en la mañana de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria tras una larga persecución policial portaban en el coche varias máscaras, una de ellas de Halloween, lo que hace pensar a las fuerzas policiales que los dos individuos pueden estar relacionados, supuestamente, con el robo que se produjo en la noche de este viernes en un supermercado de La Feria.

Fuentes de la Policía Nacional confirman que la atribución del asalto enmascarado de La Feria está todavía en fase de investigación.

Tras la persecución policial por Las Palmas de Gran Canaria y la posterior detención, la Policía Local incautó a los dos detenidos 53 gramos de cocaína y las caretas.

Sobre uno de los detenidos pesaba una orden de búsqueda y captura.

Los dos detenidos habían sido perseguidos en la madrugada de este sábado por el Cuerpo Nacional de Policía en la zona sur de Gran Canaria. Hay que recordar que estaban siendo buscados por la comisión de un presunto robo con fuerza en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

La actuación de la Policía Local se desarrolló con refuerzos del turno, una situación que ha sido posible tras la situación de paz laboral en que ha entrado el Cuerpo.