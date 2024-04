La carestía de la vivienda rebaja la recaudación de Las Palmas de Gran Canaria por plusvalía

Los altos tipos de interés y el desorbitado precio de las viviendas está afectando también a los ingresos públicos. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la plusvalía ha caído a niveles no recordados en los últimos años. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Francisco Hernández Spínola, adelantó este miércoles que la recaudación generada en 2023 por el impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana –que grava las ganancias que se producen en caso de venta o herencia al transmitirse un bien inmueble- será de 941.793 euros.

Se trata de un nivel bajo en comparación con los niveles de ingresos de los últimos cinco años, en los que, salvo en 2022, siempre se ha contabilizado alrededor de 4 millones de euros.

Buena parte de esta minoración se entiende por la actividad económica. «En la medida en que existan menos transmisiones de bienes inmuebles, la recaudación cae», argumentó Spínola, «en un momento de actividad económica con altos tipos de interés e hipotecas caras, eso repercute a la hora de recaudar los importes correspondientes».

La situación parece que también se repetirá en el presente año, aunque todo depende de cómo evolucionen la economía y las medidas políticas que se están adoptando para tratar de rebajar el precio de las viviendas. El edil de Hacienda expuso que, en este primer trimestre de 2024, la recaudación es similar a la de 2023, «pero todavía es prematuro hacer una previsión para este año».

Otro factor explica también la reducción de los ingresos por plusvalía: se trata de la sentencia del Tribunal Constitucional, del año 2021, que declaró ilegal el método de cálculo de la base imponible cuando la transmisión del bien se hacía con pérdidas para el contribuyente. Esto provocó una minoración de las cuantías aportadas por este impuesto: si en 2020, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presupuestó 11,99 millones de euros por este tributo, en 2024 ya está en 4,2 millones de euros.

A ello se añade que en el anterior mandato se aprobó una bonificación del 95% en el importe de herencias en las que el valor catastral del suelo de la vivienda fuera inferior a 35.000 euros. Si ese valor se situaba en los 35.000 y los 51.000 euros, la rebaja del importe tributario era del 75%; si estaba entre los 51.000 y los 60.000 euros, la reducción se quedaba en un 50%; y si era superior a los 60.000 euros (que era lo que fijaba la ordenanza anterior antes de la sentencia del Constitucional y el cambio normativo), se bonificaba el 10%.

Valor de terrenos de naturaleza urbana

Pese al desplome presupuestario y recaudatorio, el comportamiento relativo del impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana no ha variado tanto si se pone en relación la recaudación neta con los derechos reconocidos de cobro. Así, en 2023, se ingresó el 37,5% de los insumos previstos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para este tributo. Se trata de un porcentaje similar a los de 2021 (38,7%) y 2020 (35%), si bien queda alejado de los niveles de 2019 (54,1%).

En cambio, mayor diferencia se percibe en la generación de derechos de cobro respecto al presupuesto inicial. Aquí, el ejercicio económico de 2023 se cerró con que las transmisiones gravadas solo cubrieron el 22,4% de las previsiones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En cambio, en 2021 fue un 36,8%; en 2020, un 33,7%; y en 2019, un 26%.

El cruce de estos dos indicadores demuestra que dos cosas: la caída de la tributación como consecuencia de la reducción de la actividad económica y los cambios legislativos; y, por otro, el mantenimiento del nivel de gestión del impuesto una vez que se genera el derecho de cobro.

Sobre este último aspecto puso la lupa el concejal del PP Diego López-Galán, quien reclamó la mejora de la gestión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a nivel interno, «para que aumente la recaudación y no fiar todo a factores externos». El Partido Popular fue el que reclamó la comparecencia de Spínola.

El edil de Hacienda finalizó su intervención en la comisión municipal criticando al PP. «No me he recuperado del asombro de la última sesión plenaria, donde ante la moción que presentó Vox de supresión de este impuesto, el PP lo apoyara. Supone un grado de incoherencia máxima porque el PP no lleva en su programa la supresión de este impuesto y el PP aplica el impuesto en Madrid, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Málaga o Murcia», expuso Francisco Hernández Spínola, «que en Las Palmas de Gran Canaria el PP haya votado a favor de la supresión de este impuesto me dejó sorprendido y es signo de incoherencia extrema».