La capital debe 383.303 euros a los ciudadanos por el IBI social de 2016 El Ayuntamiento no cuenta el importe de las 2.738 solicitudes presentadas en 2017 porque nunca se resolvieron

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adeuda a los vecinos con más dificultades para llegar a fin de mes un total de 383.303 euros por el IBI social de 2016, la ayuda que se activó ese año para que las familias con menos recursos recibieran una reducción del catastro que oscilaba entre los cincuenta euros y una bonificación total.

El grupo de gobierno calculaba que un total de 25.000 familias se beneficiarían de este descuento en el catastro, pero solo se recibieron 6.750 solicitudes. De ellas fueron aprobadas 5.218. Y hasta ahora, todavía siguen esperando la bonificación un total de 1.509 contribuyentes.

En el año 2017, el número de peticiones se redujo a 2.738. Y, a partir de entonces, no se ha convocado la ayuda, pese a que se presupuesta su dotación económica. Ésta también ha ido reduciéndose de manera progresiva: la iniciativa nació con 1,7 millones de euros; en 2018 bajó a 1,06 millones de euros; y desde 2019 se reserva para ello medio millón de euros.

La concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas, explicó que todavía no se ha podido pagar el IBI social de 2016 porque el expediente administrativo no está culminado. La edila reconoció que los técnicos entienden que la ordenanza que regula la concesión de estas bonificaciones es fallida y anunció que se están estudiando otras vías para simplificar la concesión y pago de estas ayudas.

Diferentes reacciones

«No nos vale el argumento de que no está concluido el expediente», respondió el concejal del PP Víctor Moreno, «lo inadmisible es que no hayan terminado de tramitar el expediente, eso no es normal».

El concejal de Coalición Canaria David Suárez pidió al grupo de gobierno que estudiase alternativas «para las familias vulnerables que no pueden hacer frente al pago del catastro porque les cuesta llegar a final de mes».

Y la edila no adscrita Beatriz Correas dijo no entender el procedimiento, que obliga a los ciudadanos a pagar primero para que les devuelvan la bonificación después.