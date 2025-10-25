Las Canteras se convierte en el epicentro de la indignación por la gestión municipal en la capital Cerca de 500 protestantes cargan contra el gobierno de Carolina Darias bajo el lema 'Por la ciudad que merecemos'

Los ciudadanos de los distintos barrios de la capital grancanaria tomaron la ciudad para manifestarse por la «mala gestión municipal del actual gobierno».

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 25 de octubre 2025, 23:00 Comenta Compartir

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria vivió en la tarde de ayer sábado una jornada de movilización ciudadana que dejó clara la inquietud y el descontento de buena parte de su población. Bajo el lema 'Por la ciudad que merecemos', cientos de vecinos, trabajadores municipales y representantes de distintos colectivos sociales y empresariales de la ciudad tomaron las calles de la capital grancanaria para exigir al Ayuntamiento una mejora urgente en los servicios públicos.

Ataviados con camisetas blancas como símbolo de unidad y limpieza, los manifestantes recorrieron el paseo de Las Canteras, desde el Auditorio Alfredo Kraus hasta La Puntilla, en un ambiente pacífico pero cargado de determinación. Los cánticos, pancartas y otros reflejaban el malestar generalizado por lo que consideran una gestión deficiente del Consistorio capitalino encabezado por Carolina Darias, alcaldesa de la ciudad.

«Estamos reunidos aquí por la desidia y el abandono al que nos tiene sometido el Ayuntamiento a todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria», denunció Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de La Ballena-Barrio Atlántico, durante una de las paradas del recorrido. Pérez, al igual que otros portavoces vecinales, subrayó la falta de atención municipal a los barrios periféricos, la escasa limpieza urbana y el deterioro visible de espacios públicos y zonas verdes.

El descontento no se limita a un sector concreto. Comerciantes, asociaciones y trabajadores participaron en la marcha para exigir una administración más eficiente, transparente y cercana. Muchos señalaron la lentitud en la tramitación de licencias, el abandono de infraestructuras culturales y deportivas y la falta de respuesta ante problemas cotidianos como los atascos, el aparcamiento o la seguridad en determinadas zonas de la ciudad.

La manifestación, que transcurrió sin incidentes, estuvo marcada por un tono reivindicativo y esperanzador de que la situación algún día cambie. Más de 500 protestantes, según las autoridades allí presentes, se dieron cita en una manifestación por el bien de la ciudad. Los organizadores destacaron la amplia participación como prueba de que la ciudadanía quiere ser escuchada y formar parte activa del cambio. «No estamos aquí solo para quejarnos, sino para construir juntos una ciudad mejor», expresó una de las portavoces de la plataforma al llegar a la meta, La Puntilla, tras el largo recorrido por el paseo de la playa de Las Canteras.

Este encuentro, que congregó a personas de distintas edades y sectores, dejó patente un sentimiento compartido: «la necesidad de recuperar el orgullo de vivir en una capital dinámica, limpia y bien gestionada». Los participantes coincidieron en que esta no será la última movilización «si no se perciben mejoras tangibles en los próximos meses porque la situación es insostenible ya. Esperamos que en los próximos días se manifiesten de algún modo».

Mientras tanto, el Ayuntamiento ha guardado silencio en las primeras horas tras la protesta. Lo cierto es que la marcha ha marcado un antes y un después en la relación entre la administración local y sus ciudadanos, recordando que Las Palmas de Gran Canaria sigue viva, crítica y unida en su deseo de progreso.

