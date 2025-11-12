Los vecinos de Las Alcaravaneras, cansados de vivir «entre basura»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:14 | Actualizado 07:43h. Comenta Compartir

Los vecinos y comerciantes de la zona de Las Alcaravaneras, especialmente en torno a las calles Italia, Alfredo Calderón, Pi y Margall y Alemania, aseguran que la suciedad en el barrio ha alcanzado niveles preocupantes. La acumulación de basura, los contenedores desbordados y la falta de limpieza han convertido la zona en el epicentro de las quejas ciudadanas por deterioro urbano.

«La gente deja cosas fuera apiladas y luego los indigentes vienen y se los llevan. Lo que pasa es que la lían... hay muchos sintecho que son buenísimas personas, como aquel de la esquina que está siempre con cepillo y pala en mano, pero luego vienen otros a ponerlo todo patas arriba. Siempre hay suciedad en estas calles», lamenta Carmen Santana, del Asadero de Pollos El Puente.

Ampliar

En la misma línea se pronuncia Dunia Cruz, trabajadora de la zona: «Siempre está sucia. Cuando he estado no he visto pasar a Limpieza, pero lo que es la basura, los contenedores y los colchones, ya estaban aquí. Además de esta calle, de las peores está la de la panadería en la calle Alemania. También los indigentes escarban dentro de los contenedores y lo destrozan todo».

Desde el estanco de la calle Alfredo Calderón, Jennifer Valverde coincide en que la limpieza resulta insuficiente pese a los esfuerzos del servicio municipal. «Cuando eso está lleno de basura yo no saco la de mi local, la guardo y la saco al día siguiente. Hay que colaborar con el medioambiente si queremos mantener la ciudad limpia. Todas las noches viene el camión y recoge todo lo que puede, pero parece que no es suficiente», explica.

Ante la persistencia del problema, algunos vecinos han optado por limpiar ellos mismos los alrededores de sus portales o avisar directamente al servicio municipal cuando detectan acumulaciones de residuos. Otros sostienen que, pese a los refuerzos anunciados, las calles siguen sin baldearse con regularidad y los contenedores permanecen deteriorados.

La calle Italia se ha convertido en el punto más conflictivo, con 97 denuncias por suciedad en lo que va de 2025, según los datos del servicio de Limpieza. Le siguen El Cartero (43), Mesa y López (41), Pintor Felo Monzón (39) y Aconcagua (38), todas con un número elevado de incidencias por residuos acumulados, desperfectos y malos olores.

Las reclamaciones vecinales, recogidas en el expediente municipal, reflejan un incremento notable respecto al año anterior. Como respuesta, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado una contratación de emergencia con la empresa FCC, del grupo de servicios ciudadanos, medioambientales y del agua, con el objetivo de reforzar la limpieza viaria.

El Consistorio justifica esta medida en la necesidad de «garantizar la salubridad y el mantenimiento del espacio público» ante el colapso de algunas zonas donde la presencia de basura se ha convertido en una queja constante.