El campo de béisbol de La Minilla nunca será realidad

Estado actual de la parcela en la que se proyectaba el campo de béisbol.

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 23:00 Comenta Compartir

Las Palmas de Gran Canaria no tendrá un campo de béisbol, pese al compromiso político que su Ayuntamiento alcanzó en su día, entre otros, con el club Capitalinos, referencia nacional de este deporte en España. Este octubre se cumplen cinco años desde que la Concejalía de Urbanismo, entonces en manos de Javier Doreste, aprobara el proyecto que se iba a construir en una parcela de la rotonda del Hospital Doctor Negrín, la que da acceso desde el sur a La Minilla por la circunvalación.

Esta inversión fue muy discutida cuando se hizo pública, y tenía un coste de 3,53 millones de euros que iban a ser invertidos a medias entre el gobierno de la ciudad y el Cabildo. Este periódico preguntó al consistorio por el proyecto y la respuesta fue escueta: «Ha sido descartado».

Esta noticia no sorprende al Capitalinos, club de béisbol y sóftbol arraigado en Gran Canaria y supuesto beneficiario de esta instalación fantasma. «Poco después del anuncio ya tuvimos una reunión con el Ayuntamiento y nos dijeron que el solar tenía varias novias y que no iba a poder ser», explica su presidente Josué Fernández.

De momento ni campo de béisbol ni nada. El solar sigue en el mismo estado de abandono que hace un lustro, cuando se dio el visto bueno a la construcción del recinto deportivo que nunca llegara a cristalizar. La explanada de tierra es utilizada en su escala superior como aparcamiento improvisado por las mañanas, especialmente en horario lectivo del IES La Minilla, y la inferior es un solar cuyo uso improvisado se lo dan los propietarios de perros de la zona.

Urbanismo aprobó el proyecto hace justo cinco años pero de esta instalación se hablaba algunos antes. De hecho, Capitalinos tenía su radio de acción en la zona de El Zardo, donde hoy se encuentra el Centro Deportivo de San Lorenzo, esa parcela de 115.000 metros cuadrados en la que precisamente no hay instalaciones para las 115 fichas del Capitalinos, que trasladarían su actividad a La Minilla.

Ante este escenario, se han tenido que asilar en Telde, donde ahora entrenan aunque han tenido que menguar su actividad. «Hemos tenido que renunciar a competiciones senior porque no disponemos de una instalación homologada para hacerlo», indica Fernández.

La historia del Capitalinos es una gran desconocida dentro del tejido del deporte insular, a pesar de haberse coronado campeones de España en distintas categorías. La principal filosofía que trata de trasladar el club es la de formación en valores y le avala la experiencia en ese campo desde 2009.

Pero en su proyecto es urgente contar con una instalación adecuada para seguir compitiendo. «Contamos con apoyo del Cabildo de Gra nCanaria en el plano económico, de lo que estamos agradecidos. Pero necesitamos instalaciones en las que poder competir en todas las categorías, desde la base hasta las senior», señala su presidente.

En ese intento, una vez roto el puente con Las Palmas de Gran Canaria, presentaron hace algunas semanas al Ayuntamiento de Telde el proyecto para la posible construcción de una instalación acorde a sus exigencias. Por el momento esperan respuestas.

«Lo que ha pasado en Las Palmas de Gran Canaria ha sido una pena y una oportunidad perdida. La Federación Española había acogido ese proyecto con mucha ilusión y había pensando en la ciudad como eje de la selección en los preolímpicos que se comienzan a celebrar a partir del próximo año», añade el presidente del Capitalinos.

Una idea a la basura

La construcción del campo de béisbol y sóftbol de La Minilla parecía una realidad, aunque parte de la ciudadanía entendiera que no existía demanda que justificara la inversión. El proyecto estaba redactado y las asignaciones económicas, aunque fueron siendo retrasadas en los presupuestos municipales, estaban consignadas.

En la parcela de 36.500 metros cuadrados se iba a construir un campo de homologación B1, la que se requiere para poder competir en las categorías adultas.El aforo estaba cifrado en unos 400 espectadores y bajo el graderío estarían disponibles los vestuarios y una zona de oficinas.

Ampliar Infografía que recreaba cómo iba a quedar la instalación. C7

La infraestructura se completaría con dos parcelas para el aparcamiento, con capacidad adaptada al aforo del recinto que debía acoger al representante de la isla en las principales competiciones deportivas de las dos disciplinas, en una infraestructura que completara el recorrido del campo deportivo de La Ballena.

Sin embargo, el campo de béisbol de La Minilla nunca será una realidad. Se habla de una posible utilización del espacio para dar continuidad al proyecto del corredor verde Tamaraceite-Ciudad Alta o para construir un centro de control de emergencias. Por lo pronto es un solar abandonado y el equipo que soñaba con que las jugadores internacionales que produce su cantera siguieran creciendo en mejores instalaciones tendrá que buscarlas en otro lugar.