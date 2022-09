El cambio de plan de pago obliga a 8.852 contribuyentes a pagar el catastro de una vez

La eliminación del programa de fraccionamiento del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y su sustitución por un nuevo servicio, el Plan LPA de Pago Fácil, este mismo año, afectaba a un total de 12.210 contribuyentes. De ellos, 3.358 que antes fraccionaban el pago en seis meses, se han pasado al nuevo sistema, que permite el abono de los impuestos en tres, seis o diez meses.

Sin embargo, hay otro grupo, compuesto por 8.852 contribuyentes, que antes tenían el pago fraccionado pero que no se han mudado a LPA Pago Fácil. Estos ciudadanos tendrán que abonar el catastro con un solo pago -el periodo de abono voluntario acaba el 30 de noviembre- o bien solicitar un pago fraccionado especial, que vendría con el recargo de intereses de demora.

Los contribuyentes que el año que viene quieran acogerse al pago fraccionado sin pagar intereses de demora deben solicitarlo en el Ayuntamiento. La norma fija que «en el caso de deudas de tributos de cobro periódico y notificación colectiva no se exigirá interés de demora en los acuerdos de fraccionamiento de pago que hubieran sido solicitados en período voluntario y que el pago total de estas se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo».

La concejala de Hacienda y Economía, Encarna Galván, informó de que en agosto se emitió una resolución que cambió los criterios para acceder al fraccionamiento. En estos momentos, las exigencias son que el importe de la deuda a fraccionar supere los cien euros; que el importe mínimo de cada fracción no baje de los 30 euros; y que el pago sea domiciliado en una cuenta bancaria, entre otros.

En lo que va de año se han registrado ya 6.960 altas en el plan LPA Pago Fácil. En total, hay casi 24.700 ciudadanos que se benefician del descuento del 5% en los recibos municipales -hasta un máximo de 480 euros- gracias a esta herramienta de pago.

La edila también dijo que se había informado del cambio del plan de pagos en el Boletín Oficial de la Provincia, en noviembre de 2021, con la publicación del calendario fiscal, así como en anuncios en prensa y a través de la web municipal.

Galván aseguró que estos cambios obedecen a la necesidad de mejorar la gestión en la emisión y cobro de los recibos, evitando duplicidades, así como de facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones con el Aytuntamiento.

El concejal del PP Víctor Moreno denunció que muchas personas mayores no recibieron la notificación del cambio. «Muchos no suelen usar el correo electrónico, con lo que no se enteraron» de la eliminación del plan antiguo.

El portavoz de CC, Francis Candil, recalcó la necesidad de «Insistir» en la comunicación de estos cambios, en especial en el caso de los contribuyentes que estaban acogidos al sistema abolido, «para que no se vean castigados».

Para adherirse a LPA Pago Fácil hay que cumplimentar y aportar el mandato de adeudo domiciliado (podrá obtenerse en este enlace), acompañado del documento justificativo del número de cuenta en el que se realizarán los cargos (será válido cualquier recibo domiciliado o certificado de titularidad de cuenta).

La solicitud podrá presentarse bien de manera presencial con cita previa, únicamente en los casos de personas físicas, en las Oficinas de Atención al Contribuyente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de manera electrónica en la Oficina Virtual Tributaria en este enlace con identificación (Certificado digital, DNI electrónico o Clave segura de usuario) siguiendo la siguiente ruta: Presentación de Solicitudes, Recursos y Documentación/Otras solicitudes.

Las personas jurídicas podrán solicitar su adhesión sólo de manera electrónica a través de la Oficina Virtual Tributaria.

También podrá hacerse en cualquier oficina de Registro (Ayuntamiento, Gobierno de Canarias, Registro Civil, Oficinas de Correos, entre otros) formulando solicitud y acompañándola de la documentación antes señalada.