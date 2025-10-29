Cambio en los horarios de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria por el día de Todos los Santos

CANARIAS7 Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:22 Comenta Compartir

Con el fin de atender la afluencia de personas que visitan los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria durante los días centrales de la festividad del 1 de noviembre, el Ayuntamiento ha establecido un sistema de apertura extraordinaria para los de Vegueta, San Lázaro (Siete Palmas), El Puerto (La Minilla) y Tafira. El período abarca del 28 de octubre hasta el 2 de noviembre, con horarios diferenciados por día y ubicación. La iniciativa se canaliza por medio del servicio de Cementerios de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos.

Horario de los cementerios

El cementerio de San Lázaro abrirá desde el 28 al 30 de octubre en horario de 07:00 a 17:30 horas; los días 31 de octubre y 1 de noviembre amplía su horario hasta las 19:00 horas; y el 2 de noviembre funcionará de 07:30 a 17:30 horas.

Por su parte, los cementerios de Vegueta, El Puerto y Tafira arrancarán el 28 de octubre a las 07:30 hasta las 17:30 horas, y ampliarán de 07:00 a 19:00 horas el 31 y el 1. Al igual que en el caso de San Lázaro, el día 2 de noviembre regresan al horario de 07:30 a 17:30 horas.

Cabe destacar que las oficinas de atención al público también modifican sus horarios: en el cementerio de Las Palmas estará disponible del 28 al 30 de octubre de 08:00 a 14:00 horas, y los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 07:00 a 17:00 horas; en San Lázaro del 28 al 30 de octubre de 08:00 a 14:00 horas, el 31 y el 1 de noviembre de 07:00 a 19:00 horas, y el 2 de noviembre de 08:00 a 13:00 horas.

💐Los cementerios municipales ya están listos para la festividad de #TodosLosSantos



🕖 Ampliamos los horarios durante esta semana y además:



🎻 Trío de cuerda en el Cementerio de Las Palmas

🌸 Mercadillos de flores y misas en los 4 camposantos de #LPGC



📲https://t.co/Ur8nBq6xFC pic.twitter.com/nxb0eckXOb — Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (@aytolpgc) October 27, 2025

Acceso y restricciones de vehículos

Para facilitar el tránsito y reducir la concentración de vehículos en zonas congestionadas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria establece en San Lázaro una restricción de acceso para vehículos particulares a partir del 30 de octubre: sólo podrán entrar los que acompañen entierros o trasladen a personas con movilidad reducida.

Dentro del camposanto se ha habilitado un minibús adaptado de 15 plazas para uso interno, operativo los días 30 y 2 de noviembre de 08:00 a 17:00 horas, y los días 31 y 1 de noviembre de 07:00 a 19:00 horas. También se instalaron nueve servicios químicos ,de los cuales uno adaptado para personas con movilidad reducida, durante el periodo del 30 de octubre al 2 de noviembre en ese mismo camposanto. En la accesibilidad exterior, se abre la puerta de acceso por la Urbanización Industrial Las Torres para mejorar la entrada de visitantes del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Servicios en los cementerios

En cuanto a los mercadillos de flores, se ha autorizado la instalación en cada uno de los cuatro cementerios municipales. En San Lázaro habrá 15 puestos y un food truck, en el de Las Palmas cuatro puestos, en Tafira dos y en El Puerto tres. Los cuatro ámbitos abrirán los mercadillos desde el martes 28 al domingo 2 de noviembre, aunque en Tafira y El Puerto la actividad se realizará del jueves 30 al domingo 2, con horario interrumpido de 07:00 a 19:00 horas.

Junto a este servicio, en el cementerio de Las Palmas se ofrecerá un acompañamiento musical a las visitas: un trío de cuerda actuará los días 31 de octubre y 1 de noviembre en horario de 10:00 a 13:00 horas.

Horario de misas

La programación litúrgica también ha sido fijada para estos camposantos durante la jornada de la festividad. En el cementerio de San Lázaro la misa tendrá lugar el 31 de octubre a las 17:00 horas; el 1 de noviembre a las 08:00, 10:00, 12:00 y 17:00 horas; y el 2 de noviembre a las 08:00, 12:00 y 16:00 horas. En el cementerio de Las Palmas, la misa está citada para el día 1 de noviembre a las 11:00 horas; en el del Puerto el día 1 a las 10:00 horas; y en el de Tafira el 1 de noviembre a las 17:00 horas.

Además, está prevista la celebración del tradicional Acto Homenaje a los Caídos por España por parte del Ejército de Tierra: el 2 de noviembre a las 11:30 horas en el cementerio de Las Palmas y a las 12:00 horas en el de San Lázaro.