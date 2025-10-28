El Cabildo exige a Las Palmas de Gran Canaria que le devuelva el dinero para el campo de béisbol de La Minilla

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Las Palmas de Gran Canaria sigue sangrando sus arcas con devoluciones de dinero a otras administraciones por la incapacidad para desarrollar los proyectos urbanísticos para las que fue recibido. Un caso reciente es el del campo de béisbol y softbol que se proyectaba en La Minilla, una obra para la que el Ayuntamiento recibió una subvención anticipada que ahora vuelve al gobierno insular, sumando los intereses de demora, ampliada hasta los 1,4 millones.

Esto está reflejado en un decreto del Instituto Insular de Deportes del pasado 21 del presente octubre, apenas cuatro días después de que este periódico informara que la obra nunca sería realidad y ofreciera una respuesta del Ayuntamiento escueta pero esclarecedora: «El proyecto ha sido descartado».

Lo curioso es que quien firma el decreto es el actual consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria Aridany Romero –PSOE–, quien como concejal del mismo área en la ciudad fue quien posibilitó la conversación que llevó al departamento de Urbanismo, entonces en manos de Javier Doreste, a dar el visto bueno y consignar las cantidades para la construcción de la infraestructura.

Dinero por adelantado

Deportes pide al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la subvención anticipada concedida el 1 de diciembre del 2020, en concreto de la cantidad avanzada de 1.250.000 euros, que suponía el 75% de su inversión en el proyecto, a lo que hay que añadir 216.080,96 euros correspondientes a los intereses de demora causados por el tiempo en el que no se han puesto los cimientos de una obra que ya nunca se ejecutará.

Los trabajos para la construcción del campo de béisbol y softbol de La Minilla iban a ocupar una parcela de 36.500 metros cuadrados en el solar vacío que se encuentra frente al Hospital Negrín, en la salida de la rotonda desde el acceso sur a la glorieta. Estas obras tenían tras la aprobación del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se sucedió hace justo ahora cinco años, como punto de partida un presupuesto de 3,4 millones de euros, en el que cada institución aportaría la mitad de la inversión.

El Cabildo de Gran Canaria avanzó con su parte y adelantó las cantidades económicas que ahora reclama le sean devueltas por el gobierno de la ciudad, tras un informe redactado por el jefe del Arquitectura del Instituto Insular de Deportes, que deja constancia de que al incumplirse el propósito para el que fue cedido ese dinero tiene que regresar a las arcas insulares.

Al pie del documento se encuentra la firma de Aridany Romero, que en su momento mostró su entusiasmo con la construcción del campo tal y como se recogió en declaraciones realizadas en una visita a los terrenos en noviembre de 2019 junto a Francisco Castellano, entonces consejero de Deportes del Cabildo. «Valoro la predisposición a trabajar conjuntamente para seguir promocionando la actividad física y el deporte tanto en la capital como en toda la isla».

Ahora que desde el área de Urbanismo de la ciudad, capitaneado por Mauricio Roque, se ha asegurado que el proyecto «queda descartado», al Cabildo de Gran Canaria no le ha quedado más remedio que reclamar la devolución de la cantidad previamente concedida.

Mientras tanto, como parte sin voz ni voto, el Capitalinos, el club que iba a utilizar principalmente las instalaciones de La Minilla, trabaja ahora con el sueño de que sea la ciudad de Telde, donde se han exiliado, quien conceda su deseo de tener un que campo que cumpla con los requisitos.

Más de 20 millones perdidos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha visto obligado a devolver más de 20 millones de euros en subvenciones reunidas durante el presente mandato municipal, bajo el bastón de mando de Carolina Darias. Los 1,4 millones de euros que ahora demanda que se repongan en sus arcas desde el Cabildo de Gran Canaria se añaden a la extensa lista que la propia corporación insular protagoniza, con muchos proyectos en la ciudad a los que han contribuido y se han visto caer en sacos rotos.

Desde cantidades más anecdóticas, como los 70.000 euros que se perdieron por no lograr montar un expediente para comprar un furgón para la Policía Local, tirando el dinero ofrecido por el Cabildo hasta montantes más gruesos como el caso de los más de diez millones de euros que se han esfumado de la financiación de la MetroGuagua.

En el caso del campo de béisbol y softbol de La Minilla el millón y medio se pierde directamente por renunciar a la idea original para la que fue concedida la financiación. Pero en muchos de los otros casos tiene que ver con la incapacidad de la administración municipal para montar expedientes y resolver contratos, algo que no solo se evidencia en las subvenciones sino también en el pago de facturas pendientes como puso de manifiesto la última denuncia de profesionales artísticas por los gastos de la organización de las actividades del 25N en el área de Igualdad.

Con este entuerto, también focalizado en los proyectos de patrimonio como los de la Batería de San Juan, Las Palmas de Gran Canaria, o lo que es más correcto, su Ayuntamiento siguen evidenciando un importante atasco de gestión que imposibilitan que la ciudad resuelva cuestiones pendientes hace tiempo.