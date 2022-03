«Cualquier cosa que brille es bien recibida como disfraz»

Con una amplia sonrisa responde en todo momento cuando afronta una nueva etapa como carnavalera. Hace dos años decidió acabar su paso por el certamen drag, en el que concursó varios años como Drag Noa, y en cuanto le propusieron aspirar a ser reina no lo dudó, dice esta joven que, de nuevo entre risas, no dice su edad «porque eso no se le pregunta a una dama».

-¿Qué le ha llevado a presentarse a reina del carnaval?

-Soy amante del carnaval desde siempre y llevo muchos años presentándome a la gala drag. Cerré una etapa y se me abrió una ventana que es este concurso. Me lo propusieron y no me lo pensé dos veces.

-Si logra la corona, ¿qué espera que le aporte a nivel personal y profesional?

-A nivel personal ya me está aportando muchos valores. Sentimiento de equipo, de unión y de hacer las cosas con amor, que creo que es lo más importante. Si gano ya sería llegar a lo máximo.

-¿Qué significa el carnaval para usted?

-Muchísimas cosas, pero si quieres que te lo resuma en una me quedo con la familia. En todas las familias hay de todo y en el carnaval es igual, pero con mucho brillo.

-Un carnaval que recuerde de manera especial.

-El de 2019, cuando cerré mi etapa individual como drag queen. También lo disfruté muchísimo.

-No entiende un carnaval sin...

-Los carnavaleros, todos nosotros.

-Un disfraz ideal.

-Uno que sea un poquito abrigado, porque cuando llega el carnaval siempre viene el frío y la lluvia. Pero cualquier cosa que brille es bien recibida.

-¿Qué aficiones tiene?

-El mundo del espectáculo, la moda y la imagen personal. También tener tiempo para disfrutar de estar solo y con la gente. A veces es bueno poder desconectar un poco y más aquí, donde tenemos estas maravillas de islas. No hace falta irse lejos.

-¿Cuál es su plato preferido?

-El arroz amarillo.

-Un destino para viajar.

-Ahora mismo me quedo en mis Islas Canarias, que son maravillosas.

-El carnaval de 'La Tierra' llama a concienciar sobre el futuro del planeta, ¿de qué manera contribuye a reducir el impacto sobre él?

-A nivel personal, soy de la opinión de que cada uno debe aportar su granito de arena. Apuesto por el reciclaje y cuidar nuestros mares, que es algo que siempre reivindico. Tenemos que cuidarnos y todo lo que está a nuestro alrededor.