Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Información importante del C. C. Las Arenas sobre el Encendido de Navidad

Hoy 21 de noviembre, el Centro Comercial Las Arenas te recomienda planificar tu llegada a su Encendido de Navidad con antelación y tener en cuenta la siguiente información

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:24

Accesos y cortes de tráfico (17:00 a 22:00 h)

Algunas vías del entorno permanecerán cerradas o con acceso restringido:

- C/ Pavía (esquina con Numancia): cerrada excepto para guaguas municipales, Global y taxis en dirección Norte.

- C/ Numancia: cerrada entre Pavía y Av. José Sánchez Peñate (solo guaguas y taxis pueden pasar).

- C/ Simancas: cerrada entre Pavía y Av. José Sánchez Peñate.

- Acceso desde GC-2 (túnel pequeño) hacia Av. Sánchez Peñate estará cerrado.

- Rotonda del Aviador: solo acceso permitido hacia el parking del Rincón (Sagulpa), parking del C.C. Las Arenas y Auditorio.

Se habilitarán desvíos señalizados para garantizar la correcta circulación.

Aparcamientos disponibles

- Parking C.C. Las Arenas: +2.000 plazas. Previsión de ocupación total desde las 18:00 h.

- Parking Intermodal El Rincón (Sagulpa): recomendado como alternativa principal.

- Parking Auditorio Alfredo Kraus: acceso por el túnel interior del parking del centro comercial.

Zonas sin aparcamiento (14:00 a 22:00 h)

Se desalojarán las plazas de aparcamiento en:

- Avda. José Sánchez Peñate.

- Tramo de C/ Simancas (entre Pavía y Avda. José Sánchez Peñate).

- Zona junto al intercambiador de guaguas.

- Carretera del Rincón, entre la entrada del parking CC Las Arenas y la entrada principal Norte.

- Aparcamientos de motos frente a la plaza exterior del centro.

Transporte público recomendado

Las paradas estarán claramente señalizadas.

Zona para taxis

Se habilitarán zonas de espera y recogida de taxis en:

- Tramo central de Avda. José Sánchez Peñate en sentido contrario a la habitual para salir por C/Castillejos y/o hacia la GC-2.

Accesos peatonales

El acceso al evento se realizará a través de los puntos habituales desde:

- Avda. José Sánchez Peñate

- Calle Pavía

- Carretera del Rincón

Todos los accesos estarán controlados para garantizar la seguridad y fluidez del público.

Recomendaciones

- Llega con tiempo para evitar retenciones.

- Prioriza el uso de guaguas municipales, Global o taxis.

- Sigue las rutas señalizadas y las indicaciones de las autoridades competentes y el personal del evento.

- Ten en cuenta que el parking del centro puede llenarse con rapidez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo
  2. 2 Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo
  3. 3 Adiós al coche: cortes de tráfico por el encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Hiperdino tira la casa por la ventana en este Black Friday
  5. 5 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  6. 6

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  7. 7 Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar
  8. 8 Conduce bajo los efectos de la droga y se marcha por no disponer la Policía Local de habilitación para la prueba
  9. 9 Los pensionistas canarios recibirán la paga extra de Navidad en esta fecha
  10. 10 Detienen a un hombre por talar y podar varias palmeras canarias sin autorización en Vecindario

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Información importante del C. C. Las Arenas sobre el Encendido de Navidad

Información importante del C. C. Las Arenas sobre el Encendido de Navidad