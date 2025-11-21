Información importante del C. C. Las Arenas sobre el Encendido de Navidad
Hoy 21 de noviembre, el Centro Comercial Las Arenas te recomienda planificar tu llegada a su Encendido de Navidad con antelación y tener en cuenta la siguiente información
Accesos y cortes de tráfico (17:00 a 22:00 h)
Algunas vías del entorno permanecerán cerradas o con acceso restringido:
- C/ Pavía (esquina con Numancia): cerrada excepto para guaguas municipales, Global y taxis en dirección Norte.
- C/ Numancia: cerrada entre Pavía y Av. José Sánchez Peñate (solo guaguas y taxis pueden pasar).
- C/ Simancas: cerrada entre Pavía y Av. José Sánchez Peñate.
- Acceso desde GC-2 (túnel pequeño) hacia Av. Sánchez Peñate estará cerrado.
- Rotonda del Aviador: solo acceso permitido hacia el parking del Rincón (Sagulpa), parking del C.C. Las Arenas y Auditorio.
Se habilitarán desvíos señalizados para garantizar la correcta circulación.
Aparcamientos disponibles
- Parking C.C. Las Arenas: +2.000 plazas. Previsión de ocupación total desde las 18:00 h.
- Parking Intermodal El Rincón (Sagulpa): recomendado como alternativa principal.
- Parking Auditorio Alfredo Kraus: acceso por el túnel interior del parking del centro comercial.
Zonas sin aparcamiento (14:00 a 22:00 h)
Se desalojarán las plazas de aparcamiento en:
- Avda. José Sánchez Peñate.
- Tramo de C/ Simancas (entre Pavía y Avda. José Sánchez Peñate).
- Zona junto al intercambiador de guaguas.
- Carretera del Rincón, entre la entrada del parking CC Las Arenas y la entrada principal Norte.
- Aparcamientos de motos frente a la plaza exterior del centro.
Transporte público recomendado
Las paradas estarán claramente señalizadas.
Zona para taxis
Se habilitarán zonas de espera y recogida de taxis en:
- Tramo central de Avda. José Sánchez Peñate en sentido contrario a la habitual para salir por C/Castillejos y/o hacia la GC-2.
Accesos peatonales
El acceso al evento se realizará a través de los puntos habituales desde:
- Avda. José Sánchez Peñate
- Calle Pavía
- Carretera del Rincón
Todos los accesos estarán controlados para garantizar la seguridad y fluidez del público.
Recomendaciones
- Llega con tiempo para evitar retenciones.
- Prioriza el uso de guaguas municipales, Global o taxis.
- Sigue las rutas señalizadas y las indicaciones de las autoridades competentes y el personal del evento.
- Ten en cuenta que el parking del centro puede llenarse con rapidez.