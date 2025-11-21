Información importante del C. C. Las Arenas sobre el Encendido de Navidad Hoy 21 de noviembre, el Centro Comercial Las Arenas te recomienda planificar tu llegada a su Encendido de Navidad con antelación y tener en cuenta la siguiente información

Accesos y cortes de tráfico (17:00 a 22:00 h)

Algunas vías del entorno permanecerán cerradas o con acceso restringido:

- C/ Pavía (esquina con Numancia): cerrada excepto para guaguas municipales, Global y taxis en dirección Norte.

- C/ Numancia: cerrada entre Pavía y Av. José Sánchez Peñate (solo guaguas y taxis pueden pasar).

- C/ Simancas: cerrada entre Pavía y Av. José Sánchez Peñate.

- Acceso desde GC-2 (túnel pequeño) hacia Av. Sánchez Peñate estará cerrado.

- Rotonda del Aviador: solo acceso permitido hacia el parking del Rincón (Sagulpa), parking del C.C. Las Arenas y Auditorio.

Se habilitarán desvíos señalizados para garantizar la correcta circulación.

Aparcamientos disponibles

- Parking C.C. Las Arenas: +2.000 plazas. Previsión de ocupación total desde las 18:00 h.

- Parking Intermodal El Rincón (Sagulpa): recomendado como alternativa principal.

- Parking Auditorio Alfredo Kraus: acceso por el túnel interior del parking del centro comercial.

Zonas sin aparcamiento (14:00 a 22:00 h)

Se desalojarán las plazas de aparcamiento en:

- Avda. José Sánchez Peñate.

- Tramo de C/ Simancas (entre Pavía y Avda. José Sánchez Peñate).

- Zona junto al intercambiador de guaguas.

- Carretera del Rincón, entre la entrada del parking CC Las Arenas y la entrada principal Norte.

- Aparcamientos de motos frente a la plaza exterior del centro.

Transporte público recomendado

Las paradas estarán claramente señalizadas.

Zona para taxis

Se habilitarán zonas de espera y recogida de taxis en:

- Tramo central de Avda. José Sánchez Peñate en sentido contrario a la habitual para salir por C/Castillejos y/o hacia la GC-2.

Accesos peatonales

El acceso al evento se realizará a través de los puntos habituales desde:

- Avda. José Sánchez Peñate

- Calle Pavía

- Carretera del Rincón

Todos los accesos estarán controlados para garantizar la seguridad y fluidez del público.

Recomendaciones

- Llega con tiempo para evitar retenciones.

- Prioriza el uso de guaguas municipales, Global o taxis.

- Sigue las rutas señalizadas y las indicaciones de las autoridades competentes y el personal del evento.

- Ten en cuenta que el parking del centro puede llenarse con rapidez.