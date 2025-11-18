Alisios vuelve a brillar con su noche más alucinante: el Gran Encendido de Luces El 22 de noviembre, Alisios dará la bienvenida a la Navidad con su Gran Encendido de Luces, un espectáculo lleno de magia, emoción y sorpresas para toda la familia

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:40 Compartir

Este sábado 22 de noviembre, el Centro Comercial Alisios dará oficialmente la bienvenida a la Navidad con su esperado Gran Encendido de Luces. Bajo el lema «Una Navidad Alucinante», esta noche promete ser un evento familiar inolvidable, con un espectáculo de luz, color y música que marcará el inicio de la programación navideña.

Por motivos de seguridad y para garantizar el bienestar de todos los asistentes, se informa que el evento contará con aforo limitado, toda la información sobre el acceso está disponible en la página web de Alisios.

El acto, que comenzará a las 19:30, será presentado por Yaneli Hernández. Será una velada llena de sorpresas, donde el momento más especial llegará con la aparición de un invitado muy querido por el público. La noche cerrará por todo lo alto con el concierto de Los Salvapantallas, que celebrarán su 25º aniversario acompañados por reconocidos artistas del panorama local.

Inicio de la programación más mágica del año

El Gran Encendido de Luces es el pistoletazo de salida para una temporada repleta de actividades en Alisios, que se extenderá hasta la llegada de los Reyes.

La agenda, que se irá publicando en la web y redes sociales de Alisios, incluirá actuaciones musicales en vivo, shows y talleres para los más pequeños. Además, se contará con la tradicional Casa de Papá Noel y la posterior visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en enero, con espacios dedicados para que las familias puedan compartir sus deseos.

Decoración inédita : Un Viaje Alucinante

Alisios estrena este año un decorado navideño completamente renovado y diseñado para sorprender. Esta propuesta es el resultado de una combinación de iluminación totalmente nueva y la reutilización de materiales preexistentes, reforzando así el compromiso de la entidad con la sostenibilidad.

La pieza principal será el majestuoso árbol de Navidad de 16 metros de altura, el cual presidirá una ambientación espectacular llena de luz y fantasía, que envolverá el corazón del centro comercial.

Un destino completo de compras y ocio

La atmósfera festiva envolverá todos los espacios del Centro Comercial. Los visitantes encontrarán en las tiendas las últimas tendencias de moda, decoración y las mejores ideas de regalo para estas fechas. La oferta gastronómica se sumará a la celebración con menús y productos especiales, incluyendo el clásico carrito de castañas.

Vive Alisios

De esta manera, el Centro Comercial Alisios invita a todas las familias canarias a unirse a la noche más brillante del año y a disfrutar de una Navidad que promete sorprender, emocionar y crear recuerdos inolvidables.