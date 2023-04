Los bomberos renovarán sus trajes ignífugos el próximo lunes

Desde la oposición no se comparte la visión expuesta por el concejal de Seguridad. El edil del PP Ignacio Guerra cree que la realidad demuestra la mala gestión. «Desde 2018 no se ha incorporado ni un vehículo nuevo en Bomberos y ahora, a 40 días de que acabe el mandato, sigue hablando de futuro», indicó, «ha habido muchas situaciones complicadas y incluso de riesgo para los propios bomberos» . Concluyó su intervención diciendo que «en los minutos de la basura, ya no engañan a nadie».

Por su lado, la edila no adscrita Carmen Guerra incidió en la idea de que la gestión del tripartito municipal no ha tenido en cuenta las necesidades reales de los agentes «Lo que usted pone sobre la mesa solo está en el mundo virtual porque en el mundo real hay cuarteles cerrados, gente que sale a trabajar jugándose la vida con ropa que no les da seguridad, hay policías no cobran las horas extras cuando su alcalde tiene 500 millones de euros en los bancos», le dijo al concejal de Seguridad, «este es un gobierno en descomposición y lo que está ocurriendo es que, por su responsabilidad como concejal, está jugando con la vida de esta gente y eso es imperdonable».