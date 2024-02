Los bomberos se echan a la calle

La Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB) hace un llamamiento a la movilización de los agentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Las Palmas de Gran Canaria a fines de mes. El malestar por el cambio en la gestión de las horas extraordinarias, los «incumplimientos de los acuerdos con el área de Recursos Humanos» y la exclusión de la voz de los agentes en la adquisición de los equipos están, entre otros asuntos, detrás de la protesta que quieren plantear estos profesionales si antes no se solucionan.

El representante de la USPB en el servicio capitalino de Bomberos, Daniel Ojeda, denuncia que el Ayuntamiento «está ocultando un chiringuito con las horas extras». La acusación que plantea el portavoz de la Unión Sindical de Policía y Bomberos deriva del hecho de que se no estén publicando los listados de horas extras, un documento que servía para corroborar los refuerzos que realiza cada bombero.

«Llevamos más de seis meses pidiendo que se publique el listado», expone Daniel Ojeda, «pedimos transparencia porque aunque hay gente que responde al llamamiento de los refuerzos de los turnos que se hacen porque siguen sin incorporar a los del listado de reserva, también hay otra gente que viene sin llamamiento y no se sabe para qué hacen horas extras».

Esta supuesta falta de control con las horas extras «está ocultando chiringuitos con las horas extraordinarias», indica el representante de USPB.

«Seguimos pendientes de que Recursos Humanos nos dé el listado completo anual», avisa Ojeda, «se verán barbaridades y se conocerá quién viene fuera de llamamiento, y entonces habrá que ver por qué se oculta».

El delegado sindical de USPB en el SEIS de Las Palmas de Gran Canaria entiende que se puede estar produciendo un caso de «amiguismo» con el reparto de las horas extras.

Los refuerzos son necesarios debido a las carencias «históricas» de personal «porque el Ayuntamiento no convoca a los opositores que se quedaron en a lista de reserva desde hace ya casi dos años».

En estos momentos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe a los agentes de bomberos unos 900.000 euros en horas extraordinarias. Junto a ellos, la deuda existe también con los agentes de la Policía Local, a los que se debe alrededor de 1,3 millones de euros, agentes de movilidad y otros empleados públicos. La concejala de Recursos Humanos, Lidia Esther Martín, aseguró que estos atrasos se abonarán en la nómina de febrero.

Otro de los problemas que, en opinión de los bomberos justifica una nueva movilización, es el «incumplimiento de los acuerdos que se vienen dando con los trabajadores por parte del SEIS, cancelando permisos sistemáticamente sin motivación clara, asignando refuerzos sin llamamientos previos, generando un ambiente de malestar generalizado, pues hace que haya problemas en la conciliación familiar y mantiene al personal en un estado de tensión y desánimo innecesario constante».

Daniel Ojeda explica que cuando los agentes solicitan los permisos, si no se recibe contestación en sentido contrario, se da por supuesto que está concedido. Este es el procedimiento de trabajo habitual. Sin embargo, desde las fiestas navideñas se están sucediendo casos de bomberos a los que, pasado ese plazo, se les deniega el permiso. «Imagina que te sacas un billete de avión para irte con tu familia a cualquier sitio porque entiendes que tienes permiso y luego te dicen que no», expone el delegado de la Unión Sindical de Policía y Bomberos.

«Si esta situación se perpetúa en el tiempo, tomaremos las medidas necesarias y las acciones sindicales oportunas para que esto no vuelva a suceder, no descartamos salir a la calle, ya que los trabajadores no pueden soportar estos abusos, ni pagar los problemas de gestión del servicio por culpa de tantos años de desidia desde este Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria», resume un escrito presentado por sindicato el pasado 10 de enero a la concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Por otro lado, Daniel Ojeda denuncia también que no se han superado los problemas detectados por la evaluación de riesgos psicosociales del SEIS que se realizó en mayo del año pasado a requerimiento de la Jefatura de Sección de Prevención de Riesgos Laborales.

Aquel informe detectó riesgos muy elevados en aspectos como la carga de trabajo, «pero no se ha tomando ninguna medida para solucionarlo pese a que desde hace un año venimos denunciando los riesgos y la tensión que soporta todo el personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento» de la capital grancanaria.

Por último, USPB denuncia que se ha perdido transparencia en la gestión del cuerpo ya que se ha excluido a los sindicatos de la función de asesoramiento que desarrollaban antes de adquirir material. «Está llegando productos cuya compra la decide la jefatura sin conocimiento del personal», lamenta Daniel Ojeda.