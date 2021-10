Los bomberos de la capital realizaron en 2020 un total de doce intervenciones en el puerto

CC critica que el convenio llegue diez años tarde y sin justificación

David Suárez. / C7

El viceportavoz de Coalición Canaria, David Suárez, criticó que el alcalde, Augusto Hidalgo, se entregue a la Autoridad Portuaria de Las Palmas «con un Convenio Puerto-Ciudad que llega diez años tarde, aumentando el territorio de actuación, sin mejora de recursos humanos, con un parque móvil obsoleto y sin evaluación de riesgos laborales específicos para embarcaciones».

Así lo expresó Suárez tras la comisión de ayer. Según el edil, en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) hay 82 agentes actualmente repartidos en diferentes guardias; en la del parque central hay 12 bomberos,;en Vegueta, 8; y en La Isleta, 5, además de las 43 jubilaciones e incapacidades que se han generado en los últimos diez años, con la parálisis existente con los 31 bomberos que no pueden ocupar sus plazas por la falta de sacar a concurso público la formación específica, y con una escala de mandos desmantelándose poco a poco. «Lo idóneo es que el Puerto tuviera una dotación propia de bomberos, en vez de compartir los que ya existen en los tres parques», expuso el edil, «en caso de un incidente o accidente en el Puerto, habrá que dejar de cubrir la ciudad, ya que no se ha reforzado el personal».

Suárez lamenta que la aportación anual de la Autoridad Portuaria no está justificada. «Es una cantidad anual pero no se sabe en base a qué se ha hecho ese cálculo». Y recordó que último convenio que se firmó fue en el 2006, ya que en 2016 el alcalde solo se hizo una foto pero el acuerdo no se rubricó.