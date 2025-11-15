Mucho más que bolas y luces: la Navidad de Las Palmas de Gran Canaria trae 'videomapping' y conciertos El Ayuntamiento ya ha gastado 1,22 millones de euros en navidades, fin de año y Reyes | Conozca cómo se distribuyen los motivos navideños por las principales áreas de la ciudad

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de noviembre 2025, 06:00

Puertas que dan entrada a la Navidad, cortinas de luces, arcos luminosos, bolas gigantes y hasta un paraguas de luz. Las Palmas de Gran Canaria está preparándose para celebrar la Navidad con un gasto que ya acumula los 1,22 millones de euros. A ellos se sumará en breve otras nuevas adjudicaciones por valor de medio millón de euros más.

El espectáculo lumínico y decorativo que vestirá las calles de Las Palmas de Gran Canaria de navidades es, hasta ahora, el contrato más caro de cuantos ha adjudicado la sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con un presupuesto de 795.513,05 euros.

El grupo Iluminación Ximenez, con experiencia en la ornamentación navideña de ciudades como Madrid, Barcelona o Vigo, ha puesto el foco en ocho ubicaciones de Las Palmas de Gran Canaria: la plaza de Santa Ana, Triana, las ramblas de Mesa y López, la plaza de España, la plaza de La Puntilla, la plaza del teatro Pérez Galdós y las calles Juan Rejón y Eduardo Benot.

Cada una tendrá su decoración propia, según consta en el pliego de prescripciones técnicas por el que se rigió la contratación. Así, en la plaza de Santa Ana se instalarán veinte elementos decorativos del tipo doble puerta que ofrecerán un espectáculo sincronizado de luz y sonido, con entre dos y tres pases diarios. A ello se añadirá la iluminación propia de las Casas Consistoriales, que volverán a lucir un remarcado de ventanas, balcones y soportales, así como cortinas, cordones y guirnaldas vegetales.

Otro de los lugares que tendrán una atención especial por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria será la calle Mayor de Triana, para la que se reservan 13 conjuntos especiales con cortinas diagonales cruzadas, que ofrecerán también un espectáculo de luz y sonido. La intervención aquí se completará con ocho arcos luminosos de seis metros y siete photocalls iluminados para que la ciudadanía pueda tomarse fotografías.

En las ramblas de Mesa y López, la aportación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria será la de 15 cordones led de alta luminosidad y 26 conjuntos de arcos iluminados para los parterres.

Más esmero habrá en la plaza de España, que de nuevo volverá a ser la puerta de las navidades en esta zona de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí se dispondrán unos 350 cordones luminosos para crear un paraguas de luz que cubrirá una superficie de unos 1.225 metros cuadrados. También se encenderá cuatro palmeras de 5 metros de alto y dos de ancho en este lugar.

Por su parte, la plaza de La Puntilla volverá a repetir con la bola gigante transitable. Será una esfera de 12 metros de altura que permitirá ofrecer un espectáculo sincronizado de luz y sonido. El año pasado, un fallo técnico con este elemento hizo repetir en bucle la canción de Mariah Carey 'All I Want for Christmas is You' hasta las dos de la madrugada, lo que provocó quejas vecinales.

En la plaza del teatro Pérez Galdós se dispondrán 20 motivos decorativos sobre las farolas, tipo cordones e hilos.

Para la calle Juan Rejón se reservan veinte arcos decorativos cuyos motivos se podrán cambiar, de manera que podrán ser utilizados durante el carnaval del próximo año.

Y, por último, en Eduardo Benot se decorarán las farolas con 22 motivos navideños.

Estos elementos permanecerán colocados hasta el 31 de enero como máximo (el desmontaje general se iniciará el 8 de enero), si bien algunos elementos permanecerán durante el carnaval y no se retirará hasta el 10 de abril como muy tarde.

70 casetas

Al igual que el año pasado, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria instalará también 70 casetas de madera en la plaza de Canarias, donde permanecerán hasta su retirada total el 12 de enero. A partir de ese día, se colocarán en otros puntos para servir al carnaval. Preventos Media se encarga de su suministro, colocación y desmontaje por un importe de 137.550 euros. Este concurso se encontró con un contratiempo inicial, que fue que el primer pliego ofreció la información errónea de que las casetas a instalar eran 50, en lugar de las requeridas.

La navidad en Las Palmas de Gran Canaria se acompaña también de la instalación de unos 3.000 metros cuadrados de césped artificial con el fin de ofrecer ambientación navideña, para lo que se ha contratado a Corpaumar por 64.300 euros.

Por último, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado a Eulen el servicio de vigilancia y seguridad que se prestará durante las fiestas navideñas en la plaza de Santa Ana, el patio de Los Naranjos, la plaza de La Música, el parque de Santa Catalina, la plaza de Canarias y el parque de San Telmo. Los 227.202 euros de la contratación dan derecho a un servicio de 11.400 horas. en total.

En licitación están todavía los servicios de imagen, iluminación y sonido (391.000 euros), que incluyen la retransmisión del encendido navideño; los 26 eventos y conciertos previstos en el entorno del parque de Santa Catalina; la llegada de los Reyes Magos; el concierto de Navidad de Los Gofiones el 22 de diciembre; un espectáculo audiovisual en la fachada de la Catedral de Santa Ana, del 11 al 15 de diciembre; el mercado navideño en el intercambiador;la feria navideña; las noches de fin de año y de reyes; la realización de un programa especial de Navidad y Fin de Año por parte de Radio Televisión Española en la plaza de España que se graba a fines de noviembre; o un concierto durante el acto de encendido de la iluminación navideña previsto para principios de diciembre.

El año pasado, el estreno de la decoración navideña se realizó en la plaza de Santa Ana y se acompañó de un concierto que brindaron la Banda Sinfónica Municipal y Blas Cantó.

Ampliar Montaje del escenario en la plaza de La Feria. R.F.

El otro contrato que está en marcha y pendiente de adjudicar es el de la instalación de montaje y desmontaje del escenario, torres de control e instalaciones accesorias para la Navidad y para el carnaval que se ubicarán en la trasera del parque de Santa Catalina, en la zona de la plaza de Canarias.

Para ello se reserva un presupuesto de licitación de 165.580 euros y los trabajos deben iniciarse el 26 de noviembre con el fin de que puedan estar operativos el próximo 4 de diciembre.

En cuanto a las labores de desmontaje, se calcula que se desarrollarán entre el 2 de marzo y el 12 de ese mismo mes, aunque estas fechas pueden sufrir variaciones.

Este último concurso se está tramitando por urgencia por la necesidad de tener las instalaciones operativas en una semanas.