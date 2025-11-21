El Black Friday se adelanta en Las Palmas de Gran Canaria: programa y horarios de Market Mesa y López

La feria arrancó el jueves 20 de noviembre con más de 50 empresas y un programa amplio de ocio, música y actividades infantiles

Este jueves 20 de noviembre comenzó en la Rambla de Mesa y López, junto a la Plaza de España de Las Palmas de Gran Canaria, la nueva edición de la feria urbana Mesa y López Market, un evento de tres días que congregará a más de cincuenta comercios procedentes de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.

La feria está promovida por la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López y el Cabildo de Gran Canaria, con el respaldo de la Dirección General de Comercio y el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias, además del apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Cajasiete.

La iniciativa se presenta como un adelanto del Black Friday, con el objetivo de incentivar la compra local antes de la campaña de Navidad. La organización ha configurado un programa completo que incluye no solo puestos comerciales al aire libre, sino también música en vivo, actividades para niños, talleres creativos y espectáculos.

Horario del Market Mesa y López

El horario del mercado varía a lo largo de los tres días: el jueves arrancará a las 12:00 y se prolongará hasta las 21:30, mientras que el viernes 21 y el sábado 22 abrirá a las 10:00 y cerrará a las 20:30.

Programa completo de la feria

En cuanto a la programación infantil, la feria ha previsto para el viernes 21 de noviembre un espectáculo de Rafaelillo Clown, bajo el título «Música y diversión», que comenzará a las 17:30. Al día siguiente, el sábado 22, el show familiar correrá a cargo del Cancionero Isleño con «Borondona y sus amigos», que ofrecerá dos sesiones: una a mediodía (12:00) y otra por la tarde (17:30). Además de estas actuaciones, habrá talleres de varillas, chapas y maquillaje facial para los niños.

La música será una parte esencial del mercado: el viernes a la misma hora será el concierto de Elías Ruano junto al Mariachi Peleón, a las 19:30h, con una propuesta titulada «Viva México». Para cerrar la edición el sábado, el grupo Aseres ofrecerá su concierto de clausura.