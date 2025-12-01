El belén ubicado en la sede presidencial de Las Palmas de Gran Canaria, rinde homenaje a Canarias y al mar El nacimiento de este año reproduce escenas marineras, caseríos, playas y ensenadas que podrían representar cualquier pueblo costero del archipiélago

Foto de familia de la inauguración del belén en la sede presidencial de Las Palmas de Gran Canaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:00 | Actualizado 18:21h.

La sede de Presidencia del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria celebró este lunes 1 de diciembre el acto de presentación del belén diseñado para representar la Navidad 2025. En esta ocasión el belén está dedicado a Canarias y el mar. El mar es una extensión de la personalidad de todos los canarios, algo que marca nuestra vida y que condiciona nuestra forma de ser. El belén reproduce escenas marineras, caseríos, playas y ensenadas que podrían representar cualquier pueblo costero de las islas.

En este nacimiento, el visitante puede contemplar las diferentes escenas históricas asociadas a los enclaves costeros del archipiélago como barquillas varadas rebosantes de pescado, pescadoras que se acercan a la playa para llenar sus cestas y bañeras para venderlos en ciudad. Ancianas y muchachas remendando las redes y pescadores y marineros sacando el chinchorro y trasmallos con la alegría de una buena faena. En medio de esta vida cotidiana se representa el nacimiento del niño Jesús en una gruta cerca de la playa.

El belén está realizado con materiales inertes como el corcho, la arena y el cartón. Se trata de una obra de gran formato, de técnicas mixtas, enmarcado en el estilo de Belén popular canario, que posiblemente sea el mayor de cuantos se exponen estos días en la capital grancanaria.

El belén en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria es obra del autor grancanario Fernando Benítez, uno de los belenistas más destacados de Canarias, con una gran cantidad de nacimientos realizados en los últimos 30 años. Su pasión comenzó en su pueblo natal, Moya, primero en su infancia y la dedicación que tenía su madre al belén, y más tarde sus representaciones empezaron a contar con gran fama, que incluso llegaban muchas guaguas de excursionistas de todos los pueblos para verlos.

Entre sus instalaciones destacan el del Castillo de la Luz, con motivo de la restauración del mismo, el Belén Canario de Miller, el belén del parque de San Telmo con su particular trazado circular.

También merecen mención especial los Belenes del Parlamento de Canarias, los cuales en todas sus ediciones han supuesto récords de visitantes. Mención especial merecen los belenes del Castillo de Mata, inspirados en artistas y escritores canarios como Néstor, Manrique, Galdós, Tomás Morales, así como alegorías a la Navidad inglesa del libro Cuento de Navidad de Charles Dickens y a la Navidad en Nueva York.

Por otro lado, mañana 2 de diciembre, se celebrará la inauguración del belén institucional en la sede Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, un nacimiento bíblico con un recorrido circular en el que los visitantes puedan contemplar las distintas escenas en un ambiente de estilo hebreo.

Asimismo, tendrá lugar la presentación oficial del villancico oficial de esta Navidad, Piel de Sal, con una entrevista a sus autores y la proyección del videoclip de la grabación.

Horario de visitas

El belén de la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Gran Canaria, en la Plaza Rafael O´Shanahan, Las Palmas de Gran Canaria, podrá visitarse desde el 1 de diciembre hasta el 4 de enero de 2026, de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Los sábados y domingos 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de diciembre estarán reservados para grupos concertados de asociaciones y colectivos de las islas, en el horario de 9 a 14 horas. Deberán solicitar cita a través del correo electrónico: comunicación.pregob@gobiernodecanarias.org.

Los días 6, 7 y 8 de diciembre, el belén tendrá horario especial de visitas de 9 a 14 y de 16 a 20 horas. Permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2025, y 1 de enero de 2026.