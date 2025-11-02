Belén de Las Canteras: dos décadas de un sueño esculpido en arena

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de noviembre 2025, 05:00 Comenta Compartir

El belén de arena que cada Navidad desde 2006 se recrea en un tramo de la playa de Las Canteras, a la altura de la plaza de Saulo Torón, cumple este año su 20ª edición convertido en referente indiscutible de tan señaladas fiestas en Las Palmas de Gran Canaria y con el anhelo de sus impulsores de que traspase las fronteras que ya ha superado a nivel mediático, dando el salto a la península.

«Tenemos que posicionarnos en el continente», señalaba convencido su fundador y director artístico, Miguel Rodríguez, en el acto celebrado con motivo de tan especial efemérides este martes en el Salón Dorado del Gabinete Literario, en el que estuvo acompañado por Aday Rodríguez, su hijo, aliado y director de gestión y comunicación de una propuesta cultural en la que su mujer, Paqui Medina, tiene mucha 'culpa'.

Pero también estuvo arropado por representantes de las instituciones y empresas que han venido apoyando su apuesta cultural y por muchas personas a título particular, pues el respaldo ciudadano ha sido determinante para consolidar este belén de carácter efímero.

Un aspecto éste que Miguel Rodríguez, sin ocultar su emoción, reconoció en este cita conmemorativa. «El belén ya no es nuestro, es de todos ustedes, es de esta isla, es de Canarias», dijo antes de anunciar que la isla de Gran Canaria y la figura de Néstor Martín Fernández de la Torre serán los temas que inspirarán esta 20ª edición de un nacimiento que abrirá al público el 5 de diciembre y se clausurará el 8 de enero.

Precisamente la figura del destacado artista grancanario tiene mucho que ver con la apuesta que se marca el director artístico del belén de dar un paso más en la divulgación de una iniciativa que, como él mismo recordó, comenzó con apenas una figura de la mano de su amigo y referente en el arenismo internacional y también natural de la isla, Etual Ojeda, y que dos décadas después tiene nombre propio.

«Empezamos con un evento pequeñito que no pasaba de siete u ocho metros de largo y de 2,5 de altura a hacer esculturas de seis metros de altura», rememora al viajar hasta ese 2006 en el que, como siempre destaca, recibió el apoyo incondicional de Ángel Sabroso, por entonces concejal de Playas del Ayuntamiento de la capital grancanaria, para acometer una propuesta que fuera más allá de una anécdota.

2006 Arcadio Suárez 2007 C7 2008 C7 2009 C7 2010 C7 1 /

Apunta que cuando Sabroso, cuyo «compromiso fue total desde el inicio», les pidió «si lo podíamos hacer mayor, le planteamos que tan grande como escultores trajéramos», y «así nació el belén de arena de Las Canteras».

La materialización de «una loca idea» convertida «en un sueño que a día de hoy parece inexplicable», dice sobre una iniciativa que se ha rodeado de los mejores.

Pues si de algo puede presumir este nacimiento playero es de haber tenido a las primeras figuras del arenismo trabajando en unas escenas siempre vinculadas a pasajes bíblicos. Artistas de élite mundial entre quienes además de los locales Etual Ojeda, Bentejuí Ojeda, Aarón Ojeda, Jonay Ruiz y Paco Arana, figuran nombres como Fergus Mulvany (Irlanda); Sue McGrew (EE UU); Benoit Dutherage (Francia); Asheley Henning (Canadá); Johannes Christoffel Hogebrink (Holanda); Sanita Ravina (Letonia); Alexey Shchitov (Rusia); o Karen Fralich (Canadá), entre otros.

Escultores que en algunos casos han repetido experiencia y que han dejado su impronta para que en las 19 ediciones ya celebradas no haya caído la expectación, la sorpresa y la admiración de las personas que valoran esta modalidad de arte temporal.

También han sido muchas las temáticas sobre las que han versado las propuestas artísticas ideadas por Miguel Rodríguez. Asuntos que siempre han tenido en cuenta a las personas que trabajan por la sociedad y la cultura y la actualidad mundial.

Así, se ha reivindicado el papel de los mayores, los sanitarios, los enseñantes, los agricultores y los ganaderos sin olvidar a los barrios de la capital grancanaria y los paisajes de Gran Canaria. Pero también se han tratado asuntos como los conflictos bélicos o las migraciones forzadas.

Este año tan especial por ser el 20º aniversario, los temas elegidos serán Gran Canaria y Néstor Martín Fernández de la Torre «para cerrar un ciclo», señala Miguel Rodríguez.

Apunta que la visita que hizo a la exposición del genial artista en Madrid le conmovió hasta el llanto, «por ver lo que somos capaces de hacer y no somos capaces de valorar».

Una reflexión que le lleva a lanzar el mensaje de que «tenemos que importar menos cultura y exportar más nuestra cultura, y el belén de arena es una de estas propuestas». Pues remarca que se trata de una iniciativa que «ha llegado a muchos sitios de este globo» y con un impacto exterior que se ha reflejado en medios de referencia internacional como 'The Times' o 'National Geographic' y que en 2024 logró «llegar a más de 73 millones de personas».

2011 Arcadio Suárez 2012 C7 2013 Juan Carlos Alonso 2014 C7 2015 Arcadio Suárez 1 /

El director artístico del belén de Las Canteras apunta que «lo importante es que protejamos lo nuestro, que lo impulsemos y que lo demos a conocer», una tarea que dice solo se puede acometer «de dos maneras: llevándolo fuera y llevándolo a las escuelas».

«Néstor decía que debemos proteger lo nuestro sea tradicional o moderno» y en «esa tesitura» asegura que se mueve su visión y el discurso que quiere aportar a esta representación en arena.

Explica que esa visita a la muestra de Néstor le dio el impulso necesario para acercarse hasta el Ministerio de Cultura para reclamar más atención.

Así, relata que se presentó en la sede ministerial y aunque sabía que no iba a ser recibido por el ministro, sí que le atendió un joven técnico de la institución al que le hizo saber la importancia del belén. «Le dije que hacemos una cosa que supera en visitas al Reina Sofía, que en un mes del año pasado tuvo 234.000 y nosotros, ese año, hicimos 256.300».

Dice que le recriminó el abandono de las islas en materia de Cultura, algo que también señala «es culpa nuestra» y debemos «quitarnos el complejo» y «saltar el charco».

Ese espíritu inconformista es el que le lleva a afirmar que, 20 años después, «todavía no hemos hecho el belén que queremos». Por eso trabaja en mejorar y en implicar a los más jóvenes, con las visitas escolares y con algo que llevaban persiguiendo mucho tiempo y este año se va a materializar, una colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria.

2016 Cober 2017 Cober 2018 Cober 2019 Arcadio Suárez 2020 Juan Carlos Alonso 1 /

Además, esta representación artística que ha tenido importantes reconocimientos, cultiva una vertiente social que nació de manera espontánea con la aportación de donativos por parte de los visitantes a modo de agradecimiento a los escultores, que ha permitido sumar 273.142,47 euros que se han destinado a distintas causas.

En los últimos años, a los comedores sociales de la ciudad.Por último, reseñar que este 20º aniversario se va a conmemorar con una exposición que se inaugurará el 11 de diciembre en el Cicca, y también se trabaja en un libro y en un documental que verá la luz en 2027.

2021 Juan Carlos Alonso 2022 R.D.G. 2023 Cober 2024 Arcadio Suárez 1 /

Miguel Rodríguez dice que «arte, patrimonio y medio ambiente» son los ejes que sustentan esta propuesta efímera que ha ido evolucionando en estos años en Las Canteras. Pero quiere ir más allá y ha encargado un estudio para conocer la huella de carbono que genera y minimizarla.