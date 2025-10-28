El belén de arena de Las Canteras da premio por Navidad

Acto por el 20º aniversario del belén de arena de Las Canteras, este martes en el Gabinete Literario.

El Salón Dorado del Gabinete Literario acogió en la mañana de este martes un acto en el que Miguel Rodríguez y Aday Rodríguez, director artístico y promotor del belén de arena de la playa de Las Canteras, respectivamente, hicieron un breve repaso por la historia de una iniciativa que se ha consolidado como referente de la Navidad de Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la celebración de su 20º aniversario.

Un acto que quisieron compartir con las entidades, empresas y particulares que han apoyado esta propuesta artística desde su nacimiento en 2006. Por eso, además de los patrocinadores y la ciudadanía a título particular, también asistieron a la convocatoria el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el director insular de Cultura, Serafín Sánchez; el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso como impulsor del proyecto en su etapa de concejal de Playas en el Ayuntamiento capitalino; el delegado regional de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Manuel Moragas; y el presidente del Gabinete Literario, Juan José Benítez de Lugo.

La única institución que no estuvo representada fue el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, municipio que acoge el belén, pues el concejal de Turismo, Pedro Quevedo, no pudo asistir «como hubiera sido su deseo». Así lo expuso Aday Rodríguez antes de iniciar un «repaso» por una muestra de carácter efímero que esta Navidad cumplirá 20 ediciones protagonizando un hecho muy especial que se perseguía desde hace dos años, el de ser la imagen de los seis millones de décimos que se van a poner a la venta para el sorteo de la Lotería Nacional del 25 de diciembre.

Una fecha señalada por celebrarse el día de Navidad y por ser el último sorteo del año, como recordó el delegado regional de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Manuel Moragas.

Supone este un logro más de un belén que tendrá en su 20ª edición como temática la isla de Gran Canaria y la figura de Néstor Martín Fernández de la Torre, y para el que se comenzará a mover arena el 10 de noviembre.

Se inaugura el 5 de diciembre

La idea, avanzó Aday Rodríguez, es que los escultores puedan empezar su trabajo en las diferentes escenas el 19 de noviembre de cara a su inauguración, prevista para el 5 de diciembre. El público lo podrá visitar hasta su clausura, el 8 de enero de 2026.

Además, aprovechó el acto en el Gabinete Literario para «echar la vista atrás» y poner en valor las cifras que arroja una iniciativa que se sustenta en el «apoyo y cariño» de las personas que lo sienten como suyo.

Ampliar Imagen del belén del pasado año. Cober

Así, reseñó que por esta propuesta cultural «han pasado más de 3 millones de visitantes» y que «solo el año pasado llegamos a 260.000». Un dato que «si lo ponemos en perspectiva», se traduce en que «es el tercer museo más visitado a nivel nacional, solo por detrás del Prado y del Reina Sofía».

También llamó la atención sobre la parte social del belén de Las Canteras pues, «aunque siempre ha sido gratuito y siempre lo va a ser», desde los inicios surgió de manera espontánea la aportación de donativos por parte del público «a modo de agradecimiento a los escultores por su trabajo». Un dinero que, recordó, siempre se ha donado a causas como la Asociación Española contra el Cáncer, Cruz Roja y, en los últimos años, «a los comedores sociales de la ciudad que hacen una labor enorme todo el año. Unas aportaciones que en estas dos décadas han permitido llegar a los «273.142,47 euros» para estas entidades.

Además, el promotor incidió en los reconocimientos tan importantes que atesora esta propuesta como el Roque Nublo de Plata o la emisión de un sello de Correos, con una imagen inspirada en una obra de Pepe Dámaso. Una circunstancia que, dijo, «recoge lo que hemos querido hacer en el belén de arena» y que más allá de lograr «unas esculturas bonitas» pretende «transmitir nuestros valores como canarios» y «todo lo que hacemos bueno y bonito, para exportarlo».

De igual modo, Aday Rodríguez, aludió al impacto de esta muestra por su alcance, y dijo que «solo el año pasado conseguimos llegar a más de 73 millones de personas a través de medios de comunicación nacionales, internacionales y también locales y regionales», lo supone «un valor publicitario de cerca de 6,4 millones de euros» y un «impacto económico para la región de más de 14 millones de euros».

Si bien recalcó que «para nosotros, el mayor impacto es el que causa el belén de arena en cada uno de los visitantes, que lo esperan cada año».

Exposición, libro y documental

Por su parte, Miguel Rodríguez, adelantó durante una intervención, salpicada de muchos momentos de emoción, los acontecimientos que se vienen por este aniversario y que además de un cambio de logo contempla una exposición el 11 de diciembre en el Cicca, con la que espera dar «el salto al continente», un libro que se está fraguando y un documental que verá la luz en 2027.

El director artístico de esta muestra de arte efímero quiso cerrar su intervención haciendo una guiño al sorteo navideño de Lotería Nacional, y señaló que «este año el belén da premio».

A su vez, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó la relevancia cultural y emocional del belén de arena en la historia reciente de la isla y dijo que «en un mundo cada vez más frenético, corremos el riesgo de que el paso del tiempo y la marea de acontecimientos nos hagan perder de vista el horizonte. Por estos motivos, necesitamos elementos que marquen los ciclos y que propicien la pausa y la reflexión acerca de lo que significa la vida en comunidad y la búsqueda del progreso, entendido como sinónimo de justicia social».

Además, subrayó que el belén de Las Canteras «ha desempeñado durante estas dos décadas una función de faro artístico y social», recordando que la ciudad y la isla «han cambiado a su alrededor, pero su espíritu ha permanecido fiel a sí mismo».