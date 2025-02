La basura rodea la sede de Limpieza

David Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de febrero 2025, 22:59 Comenta Compartir

Las Palmas de Gran Canaria tiene un gran flanco débil en la limpieza de sus calles, según las movilizaciones ciudadanas y las quejas de su tejido empresarial. Uno de los últimos recuadros del mapa de la ciudad en alzar la voz es la patronal de empresarios del polígono industrial Lomo Blanco en Las Torres, justo donde se encuentra la sede del Servicio Municipal de Limpieza de la capital.

Esta ironía no se le escapa a los empresarios que denuncian la situación, que entre risas –por no llorar, aseguran– relatan estos días su hartazgo por un problema del que documentan han dado fe por escrito a la alcaldesa Carolina Darias.

Juan José Toledo es el representante de Aetor, la asociación de empresarios de esa zona industrial de Las Palmas de Gran Canaria. Él es quien firma los escritos presentados en el Ayuntamiento, porque asegura que no le han dado opción a consignarlos como representante de un parque empresarial de 250 compañías entre las que se encuentran algunas que cuentan con plantillas de 400 trabajadores.

«Estamos desesperados con esta situación. No recogen la basura, pero ese no es el único problema. No hay mantenimiento. El rabo de gato se come las aceras, se comenzó a hacer una remodelación del polígono y no se ha terminado...», enumera indignado tras presentar un informe de 16 páginas de sus quejas al gobierno de la ciudad.

Las Palmas de Gran Canaria es una capital con un intenso conflicto por su limpieza. Los empresarios de Las Torres continúan la senda abierta por colectivos vecinales de barrios como Triana, El Polvorín o Almatriche Bajo, en una cadena de protestas públicas que han dado en llamar 'La revolución de los cepillos'.

Esta corriente popular es descalificada por el gobierno de la ciudad. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, se refirió a ella en el pleno del pasado mes de diciembre como «el sueño de una noche de verano».

Aquellas palabras indignaron a los colectivos implicados. Entre ellos el propio Toledo y los empresarios a los que representa, asegurando que todos estos escritos y reuniones no han tenido ni una sola respuesta desde el ejecutivo de Carolina Darias.

Es suficiente con una paseo por la calle Agaete, donde se encuentra el Servicio Municipal de Limpieza, para comprobar que las quejas de los empresarios de la zona están justificadas. Y esa sensación se prolonga al cruzar el resto de calles del entorno.

La basura pasa días enteros sin ser retirada. Las aceras ven, como ocurre en el centro de la ciudad, como el rabo de gato hace acto de presencia y convierte el asfalto en una selva urbana.

El catálogo de desperfectos en aceras o muros da para un inventario largo. Y hasta los cadáveres de una buena cantidad de vehículos abandonados se ha convertido en parte domiciliada del paisaje industrial.

La asociación de empresarios eleva su protesta ante esta situación. «Nos obligan, algo que nos parece normal, a tener nuestros propios contenedores de basura para nuestros desechos. Pero luego no pasan nunca a recogerlos. Se nos está creando un gran perjuicio sanitario», refieren.

Incluso exponen con cierta sorna que desde algunos responsables municipales por respuesta a sus reclamaciones les dicen que tengan paciencia. Entre otras cosas, por la resolución administrativa de los pliegos de Limpieza que están a un paso de resolverse según el gobierno capitalino.

«Es que por no resolver no se ha resuelto los problemas que hay con la señalética en el polígono», aseguran con desencanto los empresarios del lugar. Este hecho, añaden, ha causado en los últimos tiempos un aumento en los incidentes por atropellos en sus calles.

Entre sus quejas por escrito indican que «se puede ver perfectamente el deterioro de las aceras, y en las distintas, tapas de alumbrado público». Estos problemas, así como la propagación del rabo de gato, aseguran que «impiden el tránsito ocasionando daños graves distinto usuarios del polígono con caídas y tropiezos al ocultarse objetos o hundimientos tapados».

Ante este escenario continúan demandando una acción más contundente de la que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anuncia en sus notas de prensa sobre acciones conjuntos a el peso de la basura retirada de las calles. Algunos empresarios abordan a los trabajadores del Servicio por las calles y les ruegan que se resuelva la problemática, a lo que indican que la respuesta más común es que depende de una mejor gestión de la política de personal.

Las Palmas de Gran Canaria tiene la limpieza de sus calles como una de las grandes preocupaciones de su ciudadanía y se siguen sumando movimientos a la contra que aseguran ser ignorados por su gobierno.