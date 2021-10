Los barrios recuperan al policía más próximo

Nada más llegar al barrio del Batán, la nueva unidad de Policía de Participación Ciudadana tuvo que ponerse al tajo. Allí, en el recorrido que el oficial Alejandro Díaz y los agentes Ángeles Trujillo y Narciso González iniciaban junto al alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, en la calle Sir Rabindranath Tagore, les esperaba Agustín Vera, que llegó al barrio hace ya más de treinta años. Este vecino entregó al regidor un listado de demandas: limpiar la entrada del Batán, quitar la cabina telefónica en la salida de la calle George Pire porque quita visibilidad, tapar los baches o lavar las calles para evitar el mal olor.

No son cuestiones que pueda solucionar alguno de los policías que integra la unidad de Participación Ciudadana. Pero aún así, Alejandro Díaz iba tomando nota, no en vano esta unidad quiere operar como un servicio de mediación entre la administración y los vecinos.

La Policía de Participación Ciudadana inició su andadura hace cuatro meses y en este tiempo ha realizado 363 actuaciones en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Hasta ahora han sido tres los agentes que se han encargado de poner en marcha la nueva unidad, que toma el testigo de la Policía de Barrio, que fue desmantelada hace cinco años e integrada en las unidades de distrito.

El alcalde explica que quiere potenciar la labor de mediación que permite la proximidad del agente a los ciudadanos

El concejal de Policía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, resaltó que la Policía de Participación Ciudadana quiere dar un paso más allá de lo que representaba la de Barrio. «Trascendemos el concepto de guardia en mi barrio para tener una policía más tecnificada, más profesionalizada y especializada que ha demostrado tener una capacidad de respuesta que no tienen otros cuerpos. Ahora con el covid-19 no vimos a policías nacionales o guardias civiles repartiendo alimentos, vimos a policías locales; no los vimos repartiendo material escolar, lo hicieron los policías locales porque dentro de esa profesionalización tienen una capacidad que no tienen otros, esa capacidad de cercanía a los barrios, a la ciudadanía y a quienes peor lo pasan», señaló.

El edil aclaró que « la Policía de Barrio fue víctima del proceso de recortes de los partidos conservadores en toda Europa, que menguaron las plantillas de todas las administraciones públicas. Una plantilla que iba camino de 800 se quedó en menos de 500. Esa estructura no se podía mantener. Por suerte en esta crisis parece que las tesis socialdemócratas se han impuesto y estamos teniendo más recursos para que no vuelva a suceder».

Dieciocho agentes

El alcalde indicó que se quiere reforzar la Policía de Participación Ciudadana con dieciocho agentes. «. Nuestra idea es que esto se convierta en una estructura más grande y con capacidad para actuar de forma decidida en toda la ciudad y que esto que entendíamos como Policía de Barrio, y ahora como Policía de Participación Ciudadana, es un concepto más amplio, que actúa de forma pormenorizada, más medida y adaptada a las necesidades de los vecinos, y que vaya captando las peticiones de vecinos y colectivos para actuar de forma concreta y no estrictamente de forma punitiva», indicó, «esto da más soluciones que la denuncia, que en muchas ocasiones no solventa problemas que son estrictamente sociales».

Hasta ahora la Policía de Participación Ciudadana ha desplegado su actividad en una treintena de barrios. En el listado aparecen Las Torres, El Cardón, Tamaraceite, Piletas, Pedro Hidalgo, Hoya de La Plata, Vegueta, Triana, Canalejas, Alcaravaneras, La Isleta, Las Coloradas, Guanarteme, Madera y Corcho, La Minilla, Siete Palmas, La Milagrosa, Casablanca III, Lomo Los Frailes, Lomo Apolinario, Cruz de Piedras, Las Rehoyas, El Batán, San Roque, Mesa y López, Santa Catalina, Salto del Negro, Isla Perdida, Vega de San José, San José y San Juan.

El alcalde y el concejal de Seguridad hablan con los tres policías del nuevo servicio. / C7

El presidente de la asociación de vecinos del Batán, Ramón Montesinos, mostró su satisfacción por el resultado que ha tenido el nuevo grupo pues «se han ido solucionando algunos problemas y mantenemos contacto para otros que van saliendo e irlos cortando de raíz, como trapicheo y consumo de drogas en determinados puntos o cacas de perros».

Hay veces que los agentes se desplazan al barrio de paisano para ir conociendo de primera mano la situación de la zona, pero la idea es potenciar la figura del policía de proximidad. «Lo que aporta la nueva unidad es que permite dar una respuesta al ciudadano, que venía demandándolo desde hace mucho tiempo y que no estábamos siendo capaces de hacerlo», añadió Díez, «por la cantidad de servicios que entran por el 112 o el 092 se hace imposible que el patrullero llegue a un sitio y solvente un problema, ahora tenemos la dotación, los medios y el tiempo para mediar y solucionarlo».

Los ciudadanos pueden solicitar una entrevista con la unidad policial en el correo 'participacion.policia@laspalmasgc.es'.