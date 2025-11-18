La banda que asaltó seis casas de apuestas en Gran Canaria reconoce los hechos y cumplirá penas de hasta dos años de cárcel De los nueve acusados solo seis se presentaron en el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial por lo que los tres restantes se encuentran en busca y captura al no presentarse

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 17:52 Comenta Compartir

Este martes se celebró el juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas contra nueve personas por atracar hasta seis establecimientos de apuestas entre julio y agosto de 2023. La Fiscalía y los letrados de los seis acusados que asistieron al juicio llegaron a un acuerdo de conformidad. Los encausados aceptaron la condena por diversos delitos de robo con violencia e intimidación, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad vial. Los otros tres restantes se encuentran en situación de busca y captura al no acudir a la cita judicial.

Las penas van desde los diez meses de prisión hasta los dos años y medio. A los condenados se les concede la atenuante de reparación parcial del daño y la analógica de confesión tardía. También tendrán que indemnizar solidariamente a los comercios afectados.

Los seis establecimientos de apuestas atracados estaban ubicados tanto al sureste como al norte de la isla, desde Arinaga, en Agüimes, o Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana, hasta Arucas o La Atalaya de Guía, fueron atracados por los miembros de dicha banda entre el 31 de julio y el 16 de agosto de 2023.

Su modus operandi

Una vez dictada la sentencia a viva voz por Secundino Alemán, el magistrado que presidía la Sala, quedaron como hechos probados que usaban un cuchillo de grandes dimensiones, una navaja o una barra de hierro para intimidar a los empleados y clientes de los locales, según las ocasiones, y ocultando sus rostros, generalmente con pasamontañas, llegaron a sustraer cantidades de 10.000 y hasta 17.104 euros en un solo asalto.

Para ello, vigilaban durante horas los salones aguardando el momento más propicio, ya de noche y cuando estimaban que la recaudación de la jornada era considerable, procediendo luego a entrar en sus instalaciones y obligando en algún caso a que les abrieran la caja fuerte para obtener mayor beneficio.

Y lo hacían además, a fin de dificultar su identificación, usando vehículos nuevos de empresas de alquiler de coches, algunos de alta gama, que contrataban a nombre de terceros que se prestaban a ayudarles a cambio de algo de dinero o de una dosis de droga.

El grupo actuaba de forma organizada y con un orden jerárquico, pues había dos cabecillas que buscaban colaboradores, decidían el reparto de las ganancias y organizaban las acciones, quedando siempre alguien en el vehículo usado para robar mientras se cometía el atraco, a fin de ejercer labores de vigilancia y facilitar la huida del lugar una vez conseguido el dinero.