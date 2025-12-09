El Ayuntamiento podrá usar 97 millones de euros para inversiones sostenibles hasta 2027

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 06:58 Comenta Compartir

El Real Decreto-ley aprobado el martes pasado para permitir, a las entidades locales, usar el superávit obtenido en sus cuentas durante 2024 para destinarlo a inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027 permitirá al Ayuntamiento de Las palmas de Gran Canaria disponer de 97 millones de euros extraordinarios.

El Ministerio de Hacienda del Gobierno de España detalló en su nota de prensa que estas inversiones financieramente sostenibles se pueden destinar «a la prestación de servicios esenciales, como pueden ser alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos o alumbrado público, mejora de los sistemas productivos y de los diversos sectores, infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social primaria, vivienda, recursos hidráulicos o sociedad de la información, entre otros ámbitos».

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, valoró de manera positiva la decisión del Gobierno de España, ya que permite a las entidades locales romper con el límite del techo de gasto. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de la capital grancanaria tiene un presupuesto de 645 millones de euros para el presente año, pero las limitaciones que impone el Estado para poner coto a la deuda pública le impiden hacer uso de todo ese dinero. De hecho, en 2025, el Consistorio capitalino solo podía gastar un 57% de todo el dinero que tenía presupuestado en sus cuentas oficiales.

Como recordó el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, en noviembre, «el Ayuntamiento se puede gastar 365 millones y trabaja para gastárselos, pero no nos podemos gastar 645 millones, que es lo que figura en el presupuesto». En aquel momento, cuando todavía no se había permitido el uso del superávit de 2024, el edil reconocía que «la regla de gasto hay que cumplirla, aunque no nos gusta. Nos gustaría mejorar los servicios públicos y que se permitiesen las inversiones financieramente sostenibles, pero estamos en un corsé».

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, esbozó las grandes líneas estratégicas en las que se invertirá el superávit municipal. «Nos va a permitir emplear nuestro superávit para destinarlo a inversiones financieramente sostenbiles en los siguientes ejercicios», expuso la regidora socialista, «especialmente pensando en la vivienda, el objetivo prioritario del gobierno de progreso para mejorar la vida de la gente y seguir avanzando en todas aquellas demandas que nos plantea la ciudadanía».

Darias recordó que la utilización del superávit era una petición ampliamente demandada por los municipios, en especial aquellos que, como Las Palmas de Gran Canaria, se encuentran en una situación financiera holgada. Hay que recordar que el saldo final de la cuenta corriente del Ayuntamiento palmense se quedó en 2024 en 463,88 millones de euros.

El uso de los 97 millones de euros extra en los próximos años podría ser una salida que tenga el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la situación de atasco que sufren las dos promociones de viviendas (una de 68 pisos y otra de 115) en Tamaraceite Sur debido a la retirada de la financiación prometida por parte del Gobierno de Canarias, según la denuncia hecha por parte de la alcaldesa palmense.

En el plan de inversiones del presupuesto del Ayuntamiento para 2025 se contemplaban alrededor de 14 millones de euros en las promociones de Doctor Chiscano, Pepe Gonçalvez, Fermín Sanz Orrio o la Vega de San José. Aellos se suman otras iniciativas como las renovaciones urbanas de La Paterna o Tamaraceite.

En estos momentos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria invierte unos 20 millones de euros de fondos propios en materia de vivienda.

Para poder utilizar el superávit, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha de cumplir con el período medio de pago a proveedores previsto en la normativa sobre morosidad, que fija el plazo en 30 días. De acuerdo a los datos oficiales, el Ayuntamiento tardaba en octubre 10,5 días en pagar sus facturas, si bien el dato de la Corporación global es de 52 días por los malos datos de Promoción (65) o Geursa (85).