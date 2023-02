El PP atribuye los problemas para empadronarse a un fallo informático

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, cree que el pacto de gobierno municipal « restringe los derechos ciudadanos» al no poder empadronarse en el municipio a causa de los problemas informáticos.

«La situación de parálisis que llevamos meses denunciando en todo lo relacionado con la atención al ciudadano ha llegado ahora mismo a su límite», indica la edil popular en un comunicado.

Asimismo, recuerda que en abril su partido llevó al pleno municipal una moción en la que solicitaba «los cambios organizativos necesarios para que la solicitud de cita previa en los servicios de Atención a la Ciudadanía y Atención al Contribuyente se puedan realizar en cualquier momento, apareciendo los días y horas disponibles a tiempo real en cada momento».

«Ya en julio pasado la situación era problemática, pero ahora ha explotado. Hasta el punto de que se fuerza a los vecinos del municipio a ir a los medios para denunciar que no pueden realizar un trámite tan sencillo como empadronarse, que tiene unas consecuencias directas en algo tan importante como poder beneficiarse de los descuentos en los billetes aéreos», añade Luzardo.

La portavoz popular relata que los problemas de atención al ciudadano son incluyo mayores, porque a pesar de haber desaparecido todas las restricciones de la pandemia, «sigue siendo imposible acceder al despacho de un grupo político o cualquier otra dependencia municipal porque un vigilante de seguridad lo impide, algo que no entendemos», lo que se agrava aún más en el caso de la población mayor.

El PP recalca el « distanciamiento» que el pacto de gobierno tiene con los ciudadanos, a los que «pone todos los problemas del mundo» para poder relacionarse con su administración más directa.

« No hay citas previas, los teléfonos comunican, no se puede acceder a los funcionarios…no podemos alejar a la administración más cercana al ciudadano de esta forma, porque se siguen cobrando los impuestos y debemos prestarles el mejor servicio», asegura.

«Que una persona mayor que necesita hacer una gestión no pueda ser atendida sin cita previa es algo incomprensible y más aún que se le remita a una cita previa digital que muchas veces no saben o pueden tramitar. A eso hay que sumar la falta de personal porque no se cubren las bajas, lo que nos ofrece un resultado desolador», añade.

«El personal de atención ciudadana está desbordado, es necesario apoyarles y hacer una reestructuración del servicio. Que esto es un problema real lo dicen los números, porque casi un 25% del total de quejas y sugerencias que ha registrado el ayuntamiento están ocasionadas específicamente por el mal servicio de la cita previa», asegura.