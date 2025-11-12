El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sentencia la histórica panadería de Triana: tendrá que cerrar Urbanismo desestima el recurso presentado por los propietarios contra la orden de clausura de octubre | Solo los tribunales podrán garantizar la pervivencia del centenario despacho de pan

Imagen de la panadería Miguel Díaz, en la calle Viera y Clavijo de Las Palmas de Gran Canaria.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 06:00

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado el recurso presentado por la propiedad de la histórica panadería Miguel Díaz de Triana y mantiene la orden de paralización de la actividad.

La exigencia de cierre arranca de una queja de la comunidad de vecinos del edificio Kühner, quienes denunciaron ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria las molestias que les causaban la ceniza y el hollín procedentes de la actividad industrial. Esto hizo que los servicios municipales de Urbanismo iniciaran un expediente que concluyó con la orden de cierre, después de comprobarse que la panadería, que lleva funcionando desde hace más de un siglo, carecía de licencia de apertura o, en su defecto, de una declaración responsable que permitiera la continuidad de la producción del horno de pan.

Por eso, el pasado 15 de octubre, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria requirió la paralización de la actividad y advirtió a la propiedad de que, en caso de no hacerlo, la panadería sería precintada y clausurada.

Ese mismo día, la panadería Miguel Díaz presentó un recurso de reposición contra la resolución municipal y solicitó que se suspendieran sus efectos.

El servicio de Edificación y Actividades estudió esta petición y emitió un informe, el pasado 6 de noviembre, en el que se basa ahora la directora general de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, María Gracia Pedrero, para desestimar la petición de la panadería.

Tras defender la validez del procedimiento empleado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para informar de la orden de cierre, el informe municipal entra en el fondo del asunto y sentencia que la falta de título habilitante es insuperable en este caso. «En modo alguno se adquiere dicho título por el transcurso del tiempo», señala el Consistorio capitalino en relación al hecho de que la panadería llevara funcionando desde 1920.

Jurisprudencia

En base a la jurisprudencia existente, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria determina que «no puede admitirse la existencia de derechos adquiridos como consecuencia del supuesto consentimiento tácito deducible de la actividad ejercida sin licencia, por mucho tiempo que haya durado tal situación».

Por eso, concluye que «la falta de licencia tampoco puede quedar subsanada por el transcurso del tiempo, como si tal licencia fuera un derecho que pudiera adquirirse por prescripción, esto es, por la simple pasividad o tolerancia municipal».

Y, por este motivo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no accede a suspender la orden de cierre.

El área municipal de Urbanismo entiende que la declaración responsable o la licencia son los documentos que garantizan que cualquier actividad se desarrolla con el mayor grado de inocuidad posible, en defensa del bien común. «Son los intereses generales o públicos, dominantes frente a los meramente particulares, económicos en este caso, defendidos por el recurrente lo que debe ser valorado», argumenta la resolución municipal firmada el pasado viernes, «en el caso que nos ocupa, así como en cualquier otro, los intereses particulares no pueden ser antepuestos a los generales. Admitir la suspensión que se solicita, supondría permitir el ejercicio de una actividad, que de facto, y por los motivos ya expuestos, carece de legitimación para su apertura y funcionamiento, por lo que la suspensión solicitada debe ser desestimada».

Esta resolución municipal empuja ya la supervivencia de la panadería Miguel Díaz al ecosistema judicial puesto que la vía administrativa queda condenada. Ahora los dueños del negocio tienen un plazo de dos meses, a contar de la recepción de la resolución del Ayuntamiento, para interponer un recurso contencioso-administrativo en los tribunales de Las Palmas de Gran Canaria.

Un premio de lotería

El despacho de pan de Miguel Díaz se instaló en la calle Viera y Clavijo en 1920, según consta en el inventario de patrimonio etnográfico del Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac).

En la ficha correspondiente a la panadería, se explica que el negocio fue abierto por el abuelo del actual propietario, Juan Díaz Sosa, hace 105 años después de que se hubiera ganado, junto a su primo, un premio de 100.000 pesetas de la época en la lotería.

La panadería, punto de encuentro de los galleros que acudían al Cuyás, está ubicada en un edificio de 1894.