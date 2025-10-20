El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prorroga cinco años la cesión del colegio León para acoger migrantes Aunque el plazo máximo de uso del centro es de 75 años, las prórrogas quinquenales tienen que ser autorizadas por el Consistorio

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido la solicitud de prórroga hecha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y le ha concedido una autorización de uso del antiguo colegio León, en El Lasso, como centro de acogida de menores migrantes por cinco años más. Así consta en un decreto que firma el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, Mauricio Roque

La prórroga, la primera que se activa desde que en 2020 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cediera el uso del antiguo centro educativo, responde a las estipulaciones del acuerdo que se llegó con el Estado. En virtud de aquel concierto, el plazo máximo de duración de la concesión de uso de los 11.850 metros cuadrados no puede exceder de 75 años, incluyendo las prórrogas, que quedan fijadas en periodos de cinco años.

Cada prolongación de la concesión requiere una petición previa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como de la posterior autorización por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Cuando acabe la concesión, el centro volverá a pasar a disposición del Consistorio capitalino.

El colegio León cerró en 2018

El colegio de Infantil y Primaria León estuvo operativo hasta enero de 2018, con un número promedio de sesenta alumnas y alumnos distribuidos en cuatro grupos. En aquel momento, el mal tiempo hizo que se desplomara el techo del centro y la lluvia provocó daños a las instalaciones eléctricas por lo que no se garantizaba la seguridad del alumnado ni del profesorado.

Ante estos hechos, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias decidió trasladar a los niños al colegio Pintor Manolo Millares, en Pedro Hidalgo, y planteó la reforma del edificio. De hecho, se llegó a hablar de una inversión de 450.000 euros -unos 280.000 euros los aportaba el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y otros 170.000 euros los asumía el Gobierno autonómico- para reformar el edificio educativo.

Sin embargo, el descubrimiento de amianto en la estructura del inmueble, no solo en los típicos techos de uralita, obligó a cerrarlo de manera definitiva en el año 2019.

En 2020, en plena crisis humanitaria por la llegada de migrantes a Canarias, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió ceder el uso del inmueble a la Delegación del Gobierno en Canarias. Sin embargo, los problemas estructurales que tenía el inmueble desaconsejaban su utilización, de ahí que se habilitaran carpas y tiendas en el patio y los espacios que estaban al aire libre para poder acoger y asistir a las personas migrantes.

La cesión del colegio al Estado se hacía «exclusivamente para el uso como centro de atención de las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad debido al deterioro físico y a la carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos que llegan a las costas canarias, en el ámbito de desarrollo del programa de atención humanitaria perteneciente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin que pueda dársele ningún otro fin».

En mayo de 2022, el Ministerio declaró la emergencia de la obra de demolición y nueva construcción del colegio León.

El antiguo colegio formó parte del plan urgente que elaboró el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para poder dar cobijo a las víctimas del drama de la migración. Tres años después, también se necesitó adecuar un centro de primeras llegadas en el antiguo acuartelamiento Canarias 50, en el barrio de La Isleta.

La autorización de la prórroga de cinco años al uso del colegio León se acompaña también de una orden de ampliación de la concesión administrativa en una superficie de 24,67 metros cuadrados, donde antes estaban las escaleras de conexión de la guardería Dumbo con el colegio. Se trata de un espacio que forma parte del centro de transformación de abonado para el suministro de energía eléctrica al centro de acogida de migrantes para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones humanitarias.