Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 21 de octubre de 2025
Imagen de archivo del parque de La Mayordomía, en Las Palmas de Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria paga 4,88 millones de euros de facturas del año 2024

Los contratos estaban en nulidad y hay que hacer un reconocimiento extrajudicial de crédito

Javier Darriba

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria detraerá 4,88 millones de euros del capítulo de gastos corrientes para poder pagar 29 facturas de servicios realizados en 2024 en limpieza de las playas, el mantenimiento de las zonas verdes, asesoramiento jurídico y el suministro y mantenimiento de contenedores.

Estas facturas proceden de servicios realizados por empresas cuyos contratos estaban vencidos. Así, a FCC se le abonan 852.681 euros por el servicio de limpieza de playas entre enero y abril de 2024, más 3,26 millones de euros por la conservación de las zonas verdes de Las Palmas de Gran Canaria. Por su parte, a Contenur se le pagarán 765.606 euros por el servicio de contenedores.

Desde el Órgano de Gestión Presupuestaria se advierte de la necesidad de respaldar todos los pagos con contratos para no tener que abusar de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, un procedimiento administrativo legal que se utiliza para regularizar pagos de años anteriores no contemplados en el presupuesto. «Se deberán preparar los contratos con la suficiente antelación que permita convocar los procedimientos de licitación para que al vencimiento de los anteriores, la prestación tenga idónea cobertura contractual», detalla el expediente que este martes aprueba el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, «por lo que resulta conveniente -y necesario- vincular la contratación a la correspondiente planificación de la actividad del Ayuntamiento, para asegurar la eficiente utilización de los recursos públicos».

El expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito que tramita el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se completa con la gestión de ocho facturas, del periodo comprendido entre enero y agosto, emitidas por la empresa Aguilar y Losada, por valor de 10.800 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agaete tiembla con un terremoto de magnitud 2.2
  2. 2 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
  3. 3 El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca
  4. 4 Dos explosiones con las que nadie contaba en la UD Las Palmas
  5. 5 El juez desestima la denuncia por acoso laboral presentada por un bombero de Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 La asociación de vecinos de La Montaña de Gáldar responde: «Fue una humillación injusta e innecesaria»
  7. 7 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prorroga cinco años la cesión del colegio León para acoger a migrantes
  8. 8 Si estás en Canarias y has sufrido la caída de Amazon, esto es lo que puedes reclamar
  9. 9 Canarias esquiva los frentes atlánticos y la Aemet despeja las dudas sobre lo que se espera esta semana
  10. 10 El Gobierno reabre en la UE el debate para el fin del cambio de hora

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria paga 4,88 millones de euros de facturas del año 2024

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria paga 4,88 millones de euros de facturas del año 2024