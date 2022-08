El Ayuntamiento lleva al fiscal actuaciones del exdirector de la Asesoría Jurídica

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado traslado al Ministerio Fiscal de actuaciones de Antonio J. Ramón Balmaseda, que fue director general de la Asesoría Jurídica y que está como coordinador general de Economía y Hacienda.

El motivo ha sido la detección de la «presunta comisión de dos faltas muy graves por inducir o encubrir el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad», así como por «adoptar acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración (...) sin perjuicio de otras responsabilidades en las que pudiera haberse incurrido».

Así se recoge en una resolución firmada en julio de este año por Marcelo Regidor, concejal de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, y a la que ha accedido este periódico.

En la misma se nombra instructor del expediente disciplinario al funcionario José Muñecas, quien a su vez, propondrá nombrar a un secretario si la complejidad del expediente así lo aconsejare.

En todo caso, el expediente disciplinario incoado queda suspendido hasta tanto se lleven a cabo las actuaciones por el Ministerio Fiscal y, en su caso, recaiga la resolución judicial que pueda corresponder».

Correos electrónicos

Antonio J. Ramón Balmaseda es funcionario municipal, del grupo A1, y técnico superior de la Administración General. Los hechos investigados se remontan a junio de este año, cuando la actual directora general de la Asesoría Jurídica, Felicitas Benítez Pérez, da traslado a la Inspección de Servicios de unos correos electrónicos y de una petición de Balmaseda, de fecha 21 de abril de 2016.

El objeto es «para adicionar al rol de letrado de Asesoría Jurídica en el entorno Lexnet» a dos personas «como abogados, de lo que se ha tenido conocimiento con motivo del cumplimiento del interrogatorio de parte por este Ayuntamiento en un procedimiento judicial, que se ventila en la actualidad en el Juzgado de lo Social nº10 de Las Palmas de Gran Canaria».

Con fecha 8 de junio de 2021, la directora general de la Asesoría Jurídica municipal amplió la investigación «a raíz de la demanda presentada por un empleado público».

Esa ampliación se sustentan en «un documento que no consta como custodiado en esa Dirección General, por la que un cargo público en funciones ha dictado un acto, sin cumplir los requisitos de competencia, procedimiento y motivación, siendo total y absolutamente informal, que no reviste garantías, disponiendo presuntamente de las competencias del Pleno, para supuestamente favorecer a dos empleados de esta Administración, propiciando que puedan compatibilizar las actividades públicas de su cargo con las privadas de la abogacía, siendo su deber comunicar estos hechos para no incurrir en la misma responsabilidad».

Sancionados

En el expediente se añade que uno de los letrados a los que Balmaseda habría autorizado la compatibilidad ya había sido sancionado en 2020 con suspensión de empleo y sueldo de tres años, «por la comisión de una falta muy grave consistente en el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad (...) declarándose ya, por tanto, en vía administrativa la consumación de su situación de incompatibilidad por hacer ejercido la profesión de abogado mediante sociedad profesional sin haber sido autorizado por el Pleno, -percibiendo, además, un complemento que retribuye la incompatibilidad».