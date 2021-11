El Ayuntamiento cobra 1,2 millones en tasas en lo que va de año

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento, Pepa Luzardo, reveló que el grupo de gobierno (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) ha recaudado en lo que va de 2021 un total de 1.182.755,93 euros en concepto de tasas, a pesar de haberse comprometido a suprimir una parte de ellas como estímulo a empresas y autónomos.

Esta información, que ha facilitado el propio Ayuntamiento a través de una respuesta por escrito al PP, recoge de forma desglosada todas las tasas que se están pasando al cobro, entre las que se encuentran aquellas giradas por la realización de actividades comerciales en la vía pública y por recogida de basura comercial.

Asimismo se siguen pasando al cobro las tasas por hamacas y embarcaciones, licencia de apertura, mesas y sillas (terrazas), por la instalación de puestos en el rastro municipal y licencia de auto-taxis. «Esto confirma lo que llevamos meses denunciando y el alcalde negando, que a pesar del momento económico se sigue exprimiendo a las pymes y a los autónomos de la capital», dijo.

«El Ayuntamiento miente porque no para de repetir que va a cancelar estos tributos»

De las siete tasas que deberían estar suspendidas, la que ha generado una mayor recaudación a las arcas municipales es la tasa por licencia de auto-taxis (19.371,18 euros), seguida por las actividades comerciales (10.677,89 euros) y la recogida de basura comercial.

«No solo tenemos un Ayuntamiento que no apoya a quien genera empleo, sino que además miente descaradamente porque no para de repetir que cancelaría estos tributos cuando la realidad es que no lo hace», explicó Luzardo, quien puntualizó que el conjunto de tasas pasadas al cobro incluye otras como la ocupación de subsuelo (691.905 euros) o cierre de vías (274.256 euros).

Luzardo recordó que desde el grupo de gobierno «se sigue sin reaccionar mientras el paro sigue creciendo de forma alarmante»«, por lo que considera «fundamental que se pongan en marcha las medidas de alivio fiscal necesarias para permitir a las empresas trabajar».

«Este viernes se vieron obligados a aprobar, porque así lo hizo el resto del Pleno, el plan de estímulo al consumo que propuso el PP, denominado Bono Consumo LPA, con el que se estimular el gasto en el pequeño comercio y la hostelería, que viven un momento de muchísima incertidumbre», dijo.