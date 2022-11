El Ayuntamiento capitalino defiende que la regulación de tráfico por una empresa privada en El Pilar fue algo puntual y se corrigió al momento

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, explicó este martes que la regulación del tráfico que ejecutaron trabajadores de una empresa privada de desatascos y fontanería en Guanarteme, durante las fiestas del Pilar, fue una situación puntual y concreta, y fue corregida al momento. «Hubo algún ciudadano que quitó el vallado en Castillejos, lo que provocó que entraran vehículos y ese es el vídeo. Acto seguido entró la policía», aseguró.

El edil, que compareció a petición del Partido Popular, detalló que la colocación de los vehículos de la empresa Desatascos Jumbo en los cruces de tráfico en octubre respondió a los requerimientos de los planes de protección antiterrorista en eventos públicos. «Las medidas antiterroristas pueden ser un macetero», elementos de hormigón y otros vehículos pesados, como camiones o guaguas. En el caso de la procesión del Pilar o de La Naval, «se hizo con vehículos -de la empresa privada- porque es más sencillo y económico, ya que se puede montar y desmontar».

Íñiguez aseguró que la utilización de la flota de la empresa no tuvo coste ninguno porque se enmarca en el sistema de colaboraciones que se suele articular para organizar las fiestas.

El número de cortes de calles en El Pilar fue 41; en las fiestas de La Naval, 76; y en la Binter Night Run, 64. En cuanto al dispositivo policial, hubo 9 agentes en El Pilar; 16 en La Naval; y 116 en la carrera.

El concejal del PP, Ignacio Guerra, preguntó si hubo un desfase entre las indicaciones de los planes de seguridad y la realidad, algo que negó el responsable municipal de Seguridad. «Delegar el plan de seguridad a la comisión de fiestas es una barbaridad, nos parece excesivo y una temeridad porque si ocurriera algo, ¿a dónde vamos a mirar?», se preguntó.

Por su lado, el portavoz de Coalición Canaria, Francis Candil, calificó como «surrealista» que se utilizaran coches de una empresa de desatascos para realizar los cortes de tráfico que fijan las medidas de lucha contra el terrorismo. « Se generaron situaciones llamativas, en las que los coches particulares intentaban superar la barrera, provocando gritos e insultos contra las personas que habían aparcado los vehículos de la empresa de fontanería», expuso, «nadie entendía que una empresa privada jugara un papel tan relevante en las procesiones».

En su opinión, se ha transmitido una imagen de «precariedad» de los servicios públicos, algo que podría evitarse reforzando y utilizando a los efectivos de Protección Civil.

La intervención más polémica fue la del concejal no adscrito José Guerra, puesto que provocó que Josué Íñiguez lo acusara de transfuguismo, con relación a su marcha desde Ciudadanos al grupo de los no adscritos, aunque luego retiró esta alusión.

Guerra empezó preguntando a Íñiguez «en qué momento se le ocurre la brillante idea de colocar vehículos particulares en un evento que organiza el ayuntamiento», para seguir cuestionando el papel que hubieran tenido que cumplir los trabajadores de desatascos Jumbo si hubiera ocurrido un atentado terrorista.

El edil Guerra denunció que «la regulación del tráfico por una empresa privada fue una irregularidad manifiesta. Esto es un disparate en toda regla y sigue defendiéndolo en un discurso vacío de contenido». Y añadió que «con ataques personales no va a solucionar usted el desaguisado que tiene en el área. está dejando la imagen de Las Palmas de Gran Canaria a la altura del betún, yo no he visto en mi vida una empresa de desatascos regulando el tráfico».

En su último turno de intervención, el concejal de Seguridad insistió en que el uso de este tipo de herramientas permite no tener que restar efectivos policiales al resto de la ciudad. « Había 16 puntos de protección antiterrorista y tener policías ahí en estático restaría al resto de la ciudad», indicó, si bien reconoció que «la imagen pudo ser peculiar».