Imagen de archivo del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria alerta de posible estafa con el evento 'The Japan Vibes' y niega cualquier vínculo

El Consistorio capitalino aclara que no ha autorizado la actividad anunciada en Santa Catalina y pide a la ciudadanía verificar la fiabilidad de la información antes de comprar entradas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:07

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha alertado a la ciudadanía sobre el evento denominado 'The Japan Vibes', anunciado en redes y plataformas digitales como una celebración prevista para el mes de mayo en el entorno de Santa Catalina. El Consistorio aclara que no tiene ningún tipo de vinculación con esta actividad, no ha tramitado autorización alguna ni ha recibido información oficial que avale su veracidad.

La Concejalía de Cultura advierte de que se trata de un anuncio sospechoso que también circula en otras ciudades españolas, cuyos ayuntamientos igualmente han negado relación con el supuesto evento. A ello se suma que la Embajada de Japón en España se ha desvinculado por completo, asegurando a través de su web que «este evento no tiene ninguna relación con la Embajada» y señalando que han recibido numerosas consultas por casos similares, incluso en otros países.

Ante la posibilidad de que se trate de una estafa digital, el Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones y verificar siempre la fiabilidad de la fuente antes de adquirir entradas o facilitar datos personales en plataformas online. Las autoridades locales recuerdan la importancia de consultar únicamente canales oficiales cuando se trate de actividades públicas o eventos de gran formato.

