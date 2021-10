La Audiencia ratifica el auto de procedimiento abreviado de los Kokorev

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas desestimó el recurso de reforma contra el auto de incoación de procedimiento abreviado por el caso Kokorev, presentado por el abogado de las investigadas María Luisa y Margarita Arencibia. La resolución determina que los argumentos esgrimidos por esta parte no son coherentes y les impone las costas de esta alzada.

En este hito procesal, el abogado de las investigadas sustenta su recurso de apelación en la «falta de motivación e indeterminación objetiva del delito de blanqueo de capitales», según el auto que tuvo como ponente al magistrado Secundino Alemán, además de en la «atipicidad de su conducta con mención a la doctrina de los actos neutrales atípicos», se expone.

Al entrar en la valoración de los hechos, la Sala deja claro en el auto que «no es función del juez instructor ni de esta Sala, entrar en el debate de todas y cada una de las posibles calificaciones jurídicas sucesivas y/o alternativas que merezcan los hechos punibles», sino únicamente «determinar si los mismos revisten caracteres de delito propio del procedimiento abreviado».

Además, la Audiencia Provincial estima que «constan esos indicios racionales y suficientes como para imputar los hechos punibles a las apelantes, que confunden el auto recurrido con lo que no es, es decir, lo tratan como si fuere una sentencia haciendo debate de cuestiones que no son propias de este momento procesal y que no agotan su funcionalidad al que es propio de la prueba a practicar en el juicio oral», explica. Los elementos indiciarios que aprecia la instructora en el auto motivado «son más que suficientes como para concluir que las ahora recurrentes han tenido una implicación directa en el delito de blanqueo de capitales que se les atribuye», añade.

Insiste la Sala en que no existe indeterminación objetiva del hecho punible ya que el auto recurrido contempla «de forma bastante descriptiva la dinámica comisiva desarrollada fundamentalmente por la familia Kokorev consistente en el tráfico ilegal de armas con destino a Guinea Ecuatorial», pero también la «fraudulenta maniobra orquestada para sobrevalorar los costes reales de las distintas operaciones de venta falseando documentos que enmascararan la realidad de las cantidades abonadas a los vendedores». Las mismas, según la Sección Primera, «conjuntamente con las comisiones obtenidas, que siendo ilícito el negocio de origen arrastraría a las mismas, conformaban unas enormes ganancias que el auto recurrido cifra en más de 100 millones de dólares», detalla.

Por último, en el caso de las investigadas, se detallan presuntas «operaciones mercantiles» por parte de la sociedades que administraban y la «creación de todo un entramado societario con sede en paraísos fiscales y con cuentas abiertas en distintos países entre ellos España», en las que se producirían «trasvases de efectivo» con la finalidad de «blanquear las ilícitas ganancias».