La Audiencia da de nuevo la razón a Ramírez: no era el administrador de Seguridad Integral El TSJC obligó a conformar otro tribunal al aceptar la recusación de dos magistrados que había planteado la fiscal. El fallo es firme y tiene un voto particular

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 18:12

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dado de nuevo la razón a la representación jurídica del empresario Miguel Ángel Ramírez al fallar que no era administrador de Seguridad Integral Canaria (SIC). La Sala, presidida por Pilar Parejo e integrada por Arcadio Díaz Tejera y Oscarina Naranjo, estima de nuevo el recurso de apelación interpuesto en su día por Ramírez y en consecuencia revoca parcialmente los autos de fecha de 27 de diciembre de 2021 y 29 de noviembre de 2029, acordando el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto del propio Ramírez. En el fallo se recoge que contra esa resolución no cabe recurso alguno.

Es la segunda vez que la Audiencia Provincial se pronuncia sobre esta cuestión. Ya lo hizo en 2024 dando la razón a Ramírez tras dictar el juzgado inicialmente el procedimiento abreviado en una causa que investigaba supuestos fraudes fiscales atribuidos a SIC entre los años 2014 y 2016.

La fiscal Evangelina Ríos recusó en ese momento a los magistrados de la Audiencia Carlos Vielba y Emilio Moya argumentando que había una relación de amistad con el empresario, que es presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.

Esa recusación llegó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuya Sala del 77 estimó la queja formulada por la fiscal de Delitos Económicos y ordenó que se conformase una Sala de la Audiencia compuesta por otros magistrados.

En su recurso, Ramírez alegó que el auto impugnado carecía de motivación suficiente y que no explicaba con claridad las razones por las que se acordaba mantenerlo como investigado. La defensa sostenía que la resolución no concretaba hechos imputables al recurrente ni señalaba elementos que permitieran vincularlo a las supuestas irregularidades, lo que, a su juicio, vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva. Además, argumentó que no existían indicios racionales de criminalidad que justificar

Ahora, la Audiencia vuelve a dar la razón a Ramírez. La Audiencia Provincial analiza en primer lugar la alegación relativa a la falta de motivación del auto dictado en la instancia. El tribunal sostiene que la resolución del Juzgado contiene una exposición formal suficiente, aunque advierte que ello no prejuzga la corrección de su contenido material. A continuación, examina los indicios en que se basó la imputación y concluye que no existe ninguno que permita vincular a Ramírez con los hechos investigados. La Sala señala que la declaración del coimputado carece de corroboración externa, requisito indispensable para otorgarle valor incriminatorio, y que otros elementos mencionados —como su posición accionarial o la firma de cuentas— no constituyen indicios válidos de participación delictiva.

Respecto a la diligencia de investigación solicitada por la defensa, la Sala reconoce que podría resultar pertinente, pero declara su práctica improcedente porque el plazo de instrucción previsto en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal había caducado. Recuerda que las diligencias previas se incoaron en octubre de 2020 y que no se acordó ninguna prórroga, por lo que al dictarse el auto de procedimiento abreviado en diciembre de 2021 ya había expirado el plazo máximo de instrucción. El tribunal señala que esta caducidad no implica el archivo, pero sí impide incorporar nuevas diligencias que puedan afectar a la situación procesal del recurrente.

Tras analizar los argumentos del recurso y las actuaciones disponibles, la Audiencia Provincial concluye que no existe base suficiente para mantener la imputación de Miguel Ángel Ramírez. En consecuencia, estima el recurso, revoca el auto de continuación del procedimiento abreviado respecto a él y declara que la causa debe seguir únicamente respecto de los demás investigados para quienes sí persisten elementos indiciarios.

El ponente, el magistrado Arcadio Díaz Tejera, señala de manera contundente que «nunca, relato alguno, por muy extendido que esté, puede sustituir a los indicios o las pruebas, pues el Derecho, como repetimos, y seguiremos insistiendo cuantas veces sea necesario, es una conquista civilizatoria muy delicada que hay que estar cuidando, fortaleciendo y respetando en cualquier circunstancia de tiempo y lugar».

El fallo de la Audiencia cuenta con un voto particular de la magistrada Pilar Parejo, que entiende que «en la fase del procedimiento en la que nos encontramos existen indicios suficientes para dictar auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, también con relación al investigado apelante D. Miguel Ángel Ramírez Alonso. Indicios que son algo más que la mera posibilidad o sospecha más o menos fundada, son una probabilidad racional de que recaiga una condena, sin que sea necesario extremarse las exigencias en esta fase anticipando valoraciones que solo procederían tras examinar la prueba practicada en el juicio oral».