Parte de la droga intervenida por la Policía Nacional en esta operación. C7

La Audiencia no creyó la versión del receptor del hachís que le enviaron

Francisco José Fajardo

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Tras la conformidad del grueso de los acusados, el juicio oral continuó exclusivamente contra A.S.C. Durante la vista declararon varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en la vigilancia y en la entrega controlada de los palés de hachís. La sentencia recoge la versión del acusado, quien afirmó haber acudido a la zona para hablar con otra persona sobre «un problema que éste tenía con su novia» y porque le pidieron que comprobara si la furgoneta donde estaba la mercancía estaba forzada. Sin embargo, la Sala afirma que esa explicación «hemos de descartarla» al no haber sido sometida a contradicción y por resultar «inconsistente» frente al comportamiento de contravigilancia observado por los agentes.

A partir de la valoración conjunta de la prueba, el Tribunal concluye que A.S.C. «era el destinatario del hachís remitido» y que acudió al lugar «para recoger resina de cannabis que presuntamente se encontraba en su interior». La Sala subraya la magnitud de la cantidad intervenida y señala que el peso «determina la aplicación del subtipo agravado de notoria importancia».

En cuanto a las penas, la resolución impuso a J.V.C.F. seis años y un día de prisión y 3.360.000 euros de multa, que corresponden al valor de la cocaína incautada en la tercera operación. M.Y.D.S. fue condenado por su parte a seis años y un día de prisión y 1.660.000 euros de multa; la misma pena que a A.R.L. y E.C.F. Por su parte, D.R.D.P. fue condenado a dos años de prisión y 35.000 euros de multa por su participación en la entrega vigilada de Lanzarote. Para todos ellos se aplica la atenuante por colaboración y confesión tardía.

En el caso de A.S.C., la Sección Sexta impuso cuatro años de prisión, sin multa, al «no existir elementos probatorios u otros datos» que permitiese a la Sala «determinar» el valor de la droga.

