La Audiencia abre la puerta a la personación de los vecinos de Las Rehoyas en el caso Valka Un auto estima el recurso interpuesto por el colectivo vecinal y los libera de pagar una fianza de 12.000 euros, como la que pedía el juez

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:00 | Actualizado 07:05h.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha abierto la puerta a la personación de la asociación de vecinos Rehoyas Avanza como acusación popular en el caso Valka. Este colectivo fue el que originó la investigación judicial que está en marcha con la denuncia en la Fiscalía de una serie de permutas de suelo en el ámbito de Tamaraceite Sur. A partir de aquellas pesquisas, se ha iniciado una investigación sobre la posible existencia de una trama corrupta en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con ramificaciones en las áreas de Urbanismo y de Parques y Jardines.

Las pesquisas que comenzaron con la denuncia de Rehoyas Avanza mantienen hasta el momento como investigados a la exconcejala Inmaculada Medina; al excoordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Setién; a la exjefa de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), Marina Más; al jefe de la oficina técnica de Obras de Geursa, Carlos Cabrera; al asesor jurídico de Geursa, Luis Manuel Pérez Cañón; al funcionario Sergio González Cubas; al exjefe de Parques y Jardines, Miguel Padrón; al empresario Felipe Guerra; y a su empresa Guerra Patrimonial FGG.

Pese a que la asociación presentó la denuncia en mayo de 2023 y que su paso fue decisivo en el inicio del procedimiento penal de Valka en junio de 2024, hasta el momento no habían podido personarse como acusación popular.

Lo intentaron a mediados del año 2024, pero a fines de ese año el magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro, les exigió una fianza de 12.000 euros para poder hacerlo, una cifra inasumible para el colectivo. El juzgado justificaba esta decisión en la necesidad de proteger la gran cantidad de datos sensibles que emanan de la investigación judicial.

Tras ver rechazado también su recurso de reforma, los vecinos se dirigieron a la Audiencia Provincial, que ahora elimina la exigencia de la fianza. «Con independencia de que la cuantía de la fianza exigida por el Juzgado de Instrucción, la cual ascendía a 12.000 euros, podría considerarse en un principio como excesiva a los efectos de obstaculizar gravemente el ejercicio de la acción penal, (...)considera la Sala que la fianza impuesta no es, en este caso, estrictamente necesaria, resultando plenamente razonable la exoneración solicitada por la parte apelante, habida cuenta que su personación se produce una vez iniciado el procedimiento penal y el ejercicio de la acusación popular entra en el ámbito del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, porque además del interés común, es también posible apreciar un interés personal, por afectar los hechos del procedimiento, en cuanto implicarían un uso inadecuado de los recursos de la administración municipal de esta ciudad y el apartamiento de la legalidad en la actuación de determinados empleados públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a bienes jurídicos de naturaleza colectiva, a cuya defensa no es extraña la asociación recurrente», sentencia la Audiencia Provincial.

La decisión, contra la que no cabe recurso alguno, fue bienvenida por parte de la asociación. «Poder personarnos en la pieza principal de Valka, es el logro de tantos años de lucha para demostrar una injusticia silenciada por el ayuntamiento», expuso Marcos Hurtado de Rehoyas Avanza.

«La Sala reconoce que nuestra asociación actúa en defensa de intereses colectivos relacionados con la legalidad urbanística, el uso correcto de los recursos públicos y la transparencia administrativa, ámbitos plenamente vinculados a los fines estatutarios de Rehoyas Avanza», remitió luego un pronunciamiento en forma de comunicado, «este paso fortalece la capacidad de nuestra organización para velar por la correcta gestión de los recursos de la ciudad y la defensa de los intereses del barrio y sus vecinos».

Estos vecinos denunciaron la situación descubierta en Tamaraceite Sur y porque temían que la reposición de Las Rehoyas reprodujera problemas similares. En agosto de 2024, pidieron al Ayuntamiento que revisara todos los convenios que habían sido firmados por parte de los investigados.