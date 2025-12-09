Atacó presuntamente a su vecino con tres cuchillos y le asesta siete puñaladas en Gáldar: piden nueve años de cárcel La Fiscalía solicita que indemnice a la víctima con 18.000 euros por las lesiones y secuelas | Ocurrió el 25 de noviembre de 2023

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 06:30

Un hombre, identificado como K.M., está acusado por la Fiscalía Provincial de Las Palmas como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa por presuntamente atacar asestándole siete puñaladas con tres cuchillos a su vecino en la urbanización La Enconada, en Gáldar, Gran Canaria, sobre las 5.40 horas de la madrugada del 25 de noviembre de 2023.

El encausado, que cuenta con antecedentes penales por un delito de desobediencia y de hurto, se encuentra en situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron sobre las 5.40 horas, cuando el acusado, de nacionalidad marroquí, llamó a su vecino J.A.Q.G. para que bajara a la vía pública y, una vez allí, «con la intención de acabar con su vida», le habría asestado al menos siete puñaladas utilizando tres cuchillos de diferentes tamaños. La primera de ellas alcanzó al afectado en un ojo, mientras que las otras agresiones con las armas blancas impactaron en el cuello, el brazo y el hemitórax izquierdo.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió heridas incisas, un neumotórax, neumomediastino, fractura de una costilla, laceración pulmonar, hemotórax y otras lesiones consideradas de «extrema gravedad», que precisaron drenaje torácico, intervención quirúrgica mediante toracoscopia y sutura, añade esta parte en el escrito.

El perjudicado tardó 45 días en curarse de las lesiones, de los cuales 25 días estuvo con pérdida temporal de calidad de vida básico, 16 días impeditivos, un día de hospitalización y tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro sanitario. Como secuela, el Ministerio Fiscal detalla que el hombre presenta un perjuicio estético moderado por las que reclama indemnización, ya que tiene una cicatriz de 13 puntos.

El Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito de homicidio en grado de tentativa y solicita para el acusado nueve años de prisión, inhabilitación especial para el sufragio pasivo, expulsión del país conforme al artículo 89 del Código Penal y una prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante 15 años. También interesa que se le impongan las costas del proceso.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que K.M. indemnice a la víctima con 2.270 euros por las lesiones y 15.815,88 euros por las secuelas permanentes, cantidades a las que deberán añadirse los intereses legales.

El juicio por este caso, que está tramitado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa María de Guía, se celebrará este martes a las 9.45 horas ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

