La asociación 'UP2U Project - Depende de ti' galardonada con el premio Apecsa 2025 El galardón tiene por objeto distinguir a la persona o entidad promotora del mejor trabajo de difusión y promoción de los valores del Camino de Santiago

Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 16:25

La asociación e iniciativa social 'UP2U Project - Depende de ti', con sede en Gran Canaria y con vocación internacional, presidida por la magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas, Reyes Martel Rodríguez, ha sido la ganadora de la XIII Edición del premio internacional Apecsa de Divulgación del Camino de Santiago, convocado por la Asociación de Periodistas y Estudiosos del Camino de Santiago (Apecsa).

Según las bases por las que se rige la convocatoria, este premio tiene por objeto distinguir a la persona o entidad promotora del mejor trabajo de difusión y promoción de los valores del Camino de Santiago, realizado en 2024 y en el primer semestre del año actual. La edición de este año estaba dedicada a la concordia.

El jurado, presidido por el vicepresidente de APECSA y académico de número de la Academia Xacobea, Luis Celeiro Álvarez, e integrado por Carmen Prado Pico, de la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela; José Luis Muñoz Portabales, del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia; Xavier Goyanes Vilar, de la Asociación Pazos de Galicia, y Purificación Carballo Pérez, que actuó como secretaria, ha valorado las iniciativas de la asociación a lo largo de los últimos años y, de modo muy especial, el proyecto que promueve 'El Camino de los Valores', en el que participan jóvenes vulnerables, «con derecho a una segunda oportunidad».

'El Camino de los Valores' se desarrolla con jóvenes de distintas comunidades autónomas, una parte en el Camino de Santiago de Gran Canaria y, después, su continuación y finalización en el Camino de Santiago, en Galicia, caminando siempre por una causa. En 2024, por la discapacidad, y en este 2025, por la salud mental.

El galardón ha sido concedido a la asociación por el jurado de manera unánime.

