La Asociación de Juristas contra el ruido aplaude la sentencia contra el carnaval en Vegueta «Compartimos que El Gobierno Municipal debe atender a todos, no sólo a una mayoría deseosa de tener ocio y esparcimiento, demonizando a ciudadanos, tachándoles de egoístas e insolidarios», afirman

La Asociación Nacional de Juristas contra el ruido ha mostrado su satisfacción la Sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria que da la razón a los vecinos de Vegueta y conmina al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a no celebrar más el carnaval de día en el casco antiguo de la ciudad.

Este es el comunicado de la Asociación Nacional de Juristas contra el ruido:

Con esta sentencia el Tribunal ampara el derecho de los vecinos a no ver alteradas sus condiciones de vida ni vulnerados sus derechos fundamentales por el evento denominado Carnaval de Día, estimando la pretensión fundamental de los recurrentes relativa al traslado de la ubicación en la que se viene celebrando el evento.

Durante más de 15 horas los residentes de la zona se ven expuestos cada año a niveles de ruido intolerables, se alcanzaron niveles de ruido industrial, siendo tal situación claramente incompatible con su derecho a la salud, al descanso o a la inviolabilidad del domicilio, y sin que el ayuntamiento haya adoptado ninguna medida eficaz para evitar la lesión de los derechos de los recurrentes.

Los derechos constitucionales no se pueden suspender en base a los argumentos esgrimidos por la Corporación Local. Como venimos defendiendo, hay actividades contaminantes incompatibles con el uso residencial, es decir, la distancia del foco ruidoso de las viviendas es la única solución real. A ello hay que añadir, los efectos aditivos y acumulativos de las actividades: botellones, acumulación de basuras, orines, vomitonas, borracheras, malos olores, ruidos de recogida y limpieza.

Se identifica la aglomeración de personas (que se calculan nada menos que en una cifra de 20.000) como una de las fuentes de ruido, resultando técnicamente imposible apantallar las calles afectadas ni la adopción de medidas correctoras para evitar el ruido proveniente de la aglomeración de personas. La sentencia considera que esta vulneración es sistemática.

Superar 6 decibelios el límite implica estar expuesto al doble de presión sonora más de la permitida. Y en el caso presente los límites máximos permitidos han sido superados entre un 116% y un 600%. Y estos altos niveles que superan dichos niveles máximos permitidos no se producen de forma esporádica o aleatoria sino durante el 80% del tiempo de medida durante el evento y por encima del 60% del tiempo de medida durante las labores de limpieza.

Compartimos la fundamentación del Tribunal cuando indica que «ni se adoptaron por el Ayuntamiento medidas que justificaran la suspensión de los niveles de ruido permitidos en condiciones normales ni es posible adoptarlas por la propia morfología de las calles en que tiene lugar el evento. Ello condena a los recurrentes a ver lesionados sus derechos año tras año sin que jurídicamente ello sea amparable por muchos títulos que reciba el evento. Que el Carnaval de Día haya sido declarado «Fiesta de interés turístico de Canarias» así como «Fiesta de interés turístico nacional» no es incompatible con que se celebre en un lugar en el que se puedan adoptar las medidas correctoras oportunas para que no se vulneren los derechos de ningún vecino. Tampoco obsta al anterior razonamiento que el Carnaval de Día transcurra durante una única jornada la vista de la intensidad de las inmisiones y de número de horas en que las mismas se mantienen en niveles máximos. Otro pronunciamiento en sentido distinto condenaría a los recurrentes a peregrinar anualmente ante el Juzgado para explicar circunstancias que ya han quedado plenamente probadas, que no es necesario reiterar y sobre las que basta un único pronunciamiento judicial.»

La actividad de la Administración ha sido insuficiente e ineficaz. El juez considera que debe entenderse inaplicable el artículo 9 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, conforme al cual «las Administraciones públicas competentes podrán adoptar, en determinadas áreas acústicas, previa valoración de la incidencia acústica, las medidas que dejen en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica con motivo de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga....» porque es preciso la adopción de medidas efectivas, materiales y reales para ello y este no es el caso.

El artículo 7.2 del Código Civil indica que los derechos habrán de ejercitarse conforme a los principios de la buena fe y que la ley no puede amparar el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Un ayuntamiento no puede aprobar un evento que conlleve abusos y ejercicios antisociales, teniendo como consecuencia la suspensión de los derechos constitucionales de los vecinos afectados. Compartimos la idea de que, en un lugar con un uso residencial, como Vegueta, es un imposible.

Como se indica en la sentencia, el interés particular no debe ceder ante el general ni se puede justificar al margen de la legalidad porque se trate de una actuación temporal, con una duración limitada, ni porque se incardine dentro de los múltiples festejos populares que se celebran. Si no es posible el cumplimiento de los límites sonoros es preciso buscar un nuevo emplazamiento.

Reiteramos que, en virtud del principio de jerarquía normativa, los derechos fundamentales a la intimidad e inviolabilidad domiciliaria y a su integridad física y moral, previstos en los artículos 18.1, 18.2 y 15 de la CE, son de protección preferente y no pueden ser vulnerados potenciando el ánimo de lucro preferentemente en perjuicio de la protección de los derechos fundamentales de los vecinos.

Compartimos, como S.S. indica, que «El Gobierno Municipal debe atender a todos, no sólo a una mayoría deseosa de tener ocio y esparcimiento, demonizando a ciudadanos, tachándoles de egoístas e insolidarios,» cuando son los auténticos perjudicados, a los que la Corporación Municipal, desoye «priorizando los réditos económicos y sociales derivados de la explotación lúdica del Barrio.»

Las indemnizaciones concedidas son precisamente el resultado de ese abuso de derecho y de los daños morales que se han causado. Pero la consecuencia inmediata de la sentencia es la recuperación de la calidad de vida, de la salud, y de los derechos fundamentales, el derecho a poder estar en sus domicilios en paz, tras el calvario sufrido por los vecinos durante años. Se trata del «derecho a ser dejado en paz».

Yomara García Viera

Presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido