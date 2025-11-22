Las Arenas ilumina la ciudad con un encendido histórico y una Navidad inspirada en las estrellas

El Centro Comercial Las Arenas celebró anoche uno de los momentos más esperados del año: el encendido oficial de su árbol de Navidad, un espectáculo que reunió a miles de asistentes en la Plaza de la Fuente y que marcó el inicio de Una Navidad Estelar, la campaña navideña más ambiciosa e inspiradora del centro hasta la fecha.

Un árbol inspirador y con un importante mensaje

La decoración navideña de este 2025 ha sido concebida como un homenaje a la alineación de los planetas del sistema solar, el acontecimiento astronómico más relevante del año, ocurrido el pasado mes de febrero y que solo sucede cada varios cientos de años.

El árbol estelar —protagonista indiscutible de la noche— simboliza la armonía, la conexión y el equilibrio del universo, invitando a reflexionar sobre nuestro papel en el cuidado del planeta y en la construcción de un futuro más sostenible.

Pero la inspiración no llega solo del cosmos: también nace de la mirada de los más pequeños, de esa imaginación infinita que impulsa a soñar con volar, con explorar otros mundos o con llegar a la Luna.

La campaña rinde homenaje a esa creatividad infantil que sigue viva en cada niño… y en cada adulto que se permite volver a soñar.

La UME, invitada de honor del encendido

Este año, Las Arenas dedicó un reconocimiento especial a la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuya labor ejemplar en emergencias, rescates y apoyo a la ciudadanía representa los valores de entrega, solidaridad y humanidad que el centro desea poner en valor durante esta Navidad.

La UME fue la protagonista institucional del encendido, recibiendo un emotivo homenaje ante el público.

Un espectáculo lleno de música, ilusión e inclusión

La gala comenzó a las 19:00h con la presentación de Catha González, seguida de una noche vibrante protagonizada por el grupo PARADISE, el reconocido tributo a Coldplay, que hizo cantar y vibrar al público con algunos de los éxitos más emblemáticos de la banda británica.

El público también disfrutó de un impresionante número acrobático de Levi y Estrella, que llenó de magia, altura y emoción la Plaza de la Fuente.

El acto contó además con medidas de accesibilidad que forman parte del compromiso de Las Arenas con la inclusión:

Espacio PMR habilitado

Interpretación en lengua de signos durante todo el show

Retransmisión en streaming a través de YouTube para quienes no pudieron asistir presencialmente.

Una Navidad con propósito: sostenibilidad, solidaridad y comunidad

A través de esta campaña, Las Arenas reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa y la inclusión, recordando que cada gesto suma y que, unidos, podemos formar una gran duna de esperanza capaz de llegar tan lejos como las estrellas.

Con el encendido de anoche, Las Arenas da la bienvenida oficial a una de las épocas más mágicas del año, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una Navidad llena de luz, ilusión y momentos inolvidables.