Las Arenas enciende la Navidad

Noviembre aún no se ha despedido y la Navidad ya irrumpe en Las Palmas de Gran Canaria por la puerta grande. El centro comercial Las Arenas fue el primero en hacer los honores y en la tarde de este viernes procedió al tradicional encendido de su decoración para las fiestas que se avecinan. Un acto que requirió de un dispositivo especial de tráfico pues, como es habitual, despertó gran expectación entre la clientela de esta superficie vecina a la playa de Las Canteras.