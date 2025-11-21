Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del árbol de navidad del centro comercial Las Arenas encendido.
Imagen del árbol de navidad del centro comercial Las Arenas encendido. Cober

Las Arenas enciende la Navidad

El centro comercial ubicado junto a Las Canteras estrenó este viernes su decoración navideña con la expectación habitual

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:37

Comenta

Noviembre aún no se ha despedido y la Navidad ya irrumpe en Las Palmas de Gran Canaria por la puerta grande. El centro comercial Las Arenas fue el primero en hacer los honores y en la tarde de este viernes procedió al tradicional encendido de su decoración para las fiestas que se avecinan. Un acto que requirió de un dispositivo especial de tráfico pues, como es habitual, despertó gran expectación entre la clientela de esta superficie vecina a la playa de Las Canteras.

