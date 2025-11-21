Las Arenas enciende la Navidad
El centro comercial ubicado junto a Las Canteras estrenó este viernes su decoración navideña con la expectación habitual
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:37
Comenta
Noviembre aún no se ha despedido y la Navidad ya irrumpe en Las Palmas de Gran Canaria por la puerta grande. El centro comercial Las Arenas fue el primero en hacer los honores y en la tarde de este viernes procedió al tradicional encendido de su decoración para las fiestas que se avecinan. Un acto que requirió de un dispositivo especial de tráfico pues, como es habitual, despertó gran expectación entre la clientela de esta superficie vecina a la playa de Las Canteras.