Se aplaza el desahucio de la residencia El Valle para buscar acomodo a los internos tribunales La entidad demandada -que adeuda 774.766 euros- no acudió al lanzamiento. Tienen de plazo hasta el viernes para reubicar a los mayores

La autoridad judicial ha dado una semana de prórroga a los gestores de la residencia de mayores El Valle -situada en la capital grancanaria-, para que puedan reubicar a los 21 usuarios que hay ahora mismo en sus instalaciones antes de que se proceda al desahucio del inmueble. Esta decisión llega después de que los agentes judiciales desplazados a primera hora al inmueble dialogaran con los representantes legales de la propiedad y el director del centro y comprobaran que dentro estaban todos los usuarios y que, de procederse al lanzamiento del inmueble, tendrían que haberlos dejado literalmente en la calle.

De esta forma, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Las Palmas de Gran Canaria fijó para el 5 de noviembre la nueva fecha del desahucio con el compromiso con la dirección -que no con la demandada Sames Canarias que no compareció al acto y adeuda con la propiedad 774.766 euros- de que ya estará totalmente desalojado.

LAS CLAVES Deuda La arrendataria acumula tantas deudas que hasta las familias de usuarios han recibido cartas de la Seguridad Social para que les ingresen a ellos las mensualidades.

Secretismo Los familiares se quejaron amargamente de que nadie de la dirección les avisara del desahucio ya que ahora tendrán que acomodo para sus mayores.

Todo esto ante la sorpresa e indignación de muchos familiares de los mayores que están internos en este complejo y que se enteraron «por CANARIAS7 de la noticia del desahucio. Es lamentable que nadie nos comunicara nada porque podrían haberse quedado nuestros familiares en la mismísima calle por culpa de estos ladrones», exclamaba enfadada refiriéndose a los propietarios de Sames Canarias mientras esperaba para hablar con el director en la puerta del centro en el Barranquillo Don Zoilo.

El abogado de la propiedad, Luis Hidalgo, manifestó tras acordar la prórroga del lanzamiento que así lo habían decidido «para proteger a las personas mayores que hay dentro y que no tienen culpa de nada. Lo que es triste es que la empresa demandada y que conoce desde hace mucho tiempo esta situación los haya utilizado como parapeto para evitar el desalojo». Además, mostró su malestar porque «no es solo que no hayan avisado a los familiares del desahucio ni hayan hecho nada, sino que han seguido trabajando como si la cosa no fuera con ellos hasta el punto de que mañana -por hoy viernes- tenían previsto el ingreso de dos personas más, un día después del desahucio», se lamentó.

Fuentes próximas a este caso manifestaron a este periódico que Sames Canarias -la empresa demandada y que tiene como principal administrador a José Manuel Arnáiz, expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas- se declaró en su momento en rebeldía en este procedimiento. Pero el asunto es «más grave», añaden, «puesto que la actual gestora Tacsames SL también aparece que está administrada por el propio Arnáiz. Es el mismo perro pero con distinto collar y todo para seguir defraudando y quedándose con el dinero de las mensualidades y las subvenciones públicas», expusieron.

Por lo pronto, El Valle tiene una semana para reubicar a todos los residentes antes del viernes, que será cuando se ejecute el lanzamiento del inmueble por unas deudas cuantiosas generadas desde su apertura en enero de 2016.