«La APIF en Las Palmas tiene banquillo para futuros nombramientos»

–Ante todo, felicidades por conseguir una plaza en el Consejo Fiscal.

–Gracias. Es un hito, algo muy importante porque nos da la oportunidad a empezar a influir dentro de las entrañas de la carrera. Hasta ahora nuestra posición era combativa, de lucha a través de una crítica externa y acciones desde los tribunales, pero ahora los compañeros se han dado cuenta de que el trabajo que hacemos merecía una oportunidad y nos la han dado.

–Entonces ahora la lucha la trasladan a las trincheras...

–Efectivamente. Llevamos muchos años pidiendo cambios importantes en la Fiscalía, pero la jerarquía de la institución nos miraba como si fuéramos indiferentes. Hemos intentado denunciar la politización de la Fiscalía y los graves problemas que hay con muchos fiscales en España. Todo eso se veía como una crítica externa pero ahora van a tener que escucharnos de otra manera

–Habla sin tapujos de politización de la Fiscalía.

–Es algo más profundo que eso. Se lo resumo: en mi opinión ha habido una apropiación del Ministerio Fiscal por parte del poder ejecutivo.

–Es muy grave lo que plantea...

–Es grave, pero es así. En la Constitución el Ministerio Fiscal está fuera del ámbito del Ejecutivo y en nuestro estatuto orgánico se dice que estamos integrados en el Poder Judicial con autonomía funcional. Y los gobiernos vienen entendiendo que esa autonomía es respecto de ellos, pero en realidad es dentro del Poder Judicial. Esa manera de concebir las cosas atribuyéndose el Ejecutivo unas facultades discutibles desde el punto de vista constitucional han llevado a la Fiscalía a una situación poco sostenible. Si a eso le sumamos que la persona que dirige la Fiscalía General del Estado es una exministra del Gobierno sin solución de continuidad, todo se convierte en un auténtico abuso que hay que denunciar.

–Denunciaron en Europa lo que usted calificaba como «falta de imparcialidad objetiva».

–Todo el mundo siempre dice que es imparcial, pero desde el punto de vista externo hay que analizar si esa persona lo parece. Parecerlo es muy importante porque el que sufre las consecuencias de la acción del fiscal tiene que tener la convicción de que es imparcial. En este caso, Dolores Delgado no tiene esa apariencia de imparcialidad y por eso creo que no era la idónea para el puesto. Está nombrada y tenemos que intentar que rectifique alguna de las cosas que ha estado haciendo.

–¿Y cómo cree que lo conseguirán?

–Si queremos luchar contra la politización de la Justicia, hay que hacerlo desde el Consejo Fiscal denunciando cualquier exceso y, fuera del mismo, actuando con la máxima energía. Esa politización se manifiesta mucho en materia de nombramientos ya que se han elegido a muchos compañeros de la misma cuerda que la fiscal general del Estado y no por razones profesionales del tipo de la antigüedad y los méritos. Ahí es cuando se politiza la institución y se perpetúan situaciones muy graves. Además, la normativa nuestra no se orienta a generar una protección de derechos desde abajo hacia arriba sino a generar una especie de control desde arriba hacia abajo, pues hay una presión que no se puede tolerar.

–¿Cómo se le explica a la ciudadanía que las propuestas que vota el Consejo Fiscal no son vinculantes y que luego la fiscal general puede nombrar a dedo a los candidatos a un puesto?

–La institución está montada desde la potenciación de la jerarquía, se despliega desde arriba hacia abajo. El Consejo Fiscal puede ser un contrapeso, pero limitado. El Ministerio Fiscal no está orientado a la legalidad e imparcialidad, sino al principio de jerarquía. El Consejo Fiscal en determinadas materias no es vinculante, pero tiene un componente democrático que, sin ir más lejos, los jueces reclaman para ellos. Cuando el fiscal general del Estado desoye al Consejo Fiscal, lo hace a la carrera en su máxima expresión y por eso criticamos los chanchullos y pactos que se realizan en beneficio de los vocales de las asociaciones y no en el interés de todos. Ahora es Dolores Delgado, pero antes fueron otros.

–En los últimos nombramientos el Supremo anuló el nombramiento del fiscal de Sala de Menores Eduardo Esteban. ¿Qué reflexión le deja?

–Es justa. Nosotros también recurrimos y perdimos porque es difícil la revocación de un cargo en el Supremo. La impugnación procede cuando hay una decisión arbitraria y eso ha pasado ahora, por lo que anularon un nombramiento muy importante ya que el Supremo estableció una serie de pautas a las que los fiscales generales tendrán que someterse en el futuro a la hora de nombrar. Si en el Consejo Fiscal no se menciona a ningún otro candidato más que el elegido por el fiscal general, cualquier otro lo tiene difícil ya que no puede recurrir debido a que no aparece en el acta. Si solo se discute el cargo por asociación, el único que puede recurrir es el no nombrado, pero a lo mejor hay 20 candidatos y no se menciona a nadie. Una de las finalidades es dejar en las actas las bases para que cualquier compañero pueda recurrir con éxito.

–En Canarias estamos a punto de asistir a la renovación de la fiscalía superior y, a final de año, expira el mandato de la fiscal jefe provincial. ¿Su asociación ya tiene candidatos?

–No tenemos una idea organizada aún, pero me alegra que me haga esa pregunta porque aquí la APIF tiene banquillo y es importante. Hay gente muy valiosa como Antonio López o Miguel Pallarés que son grandes profesionales y con una mente brillante. Pero en ese sentido, actuaremos conforme a nuestra coherencia y valoraremos méritos y capacidades. Si un candidato nuestro tiene más méritos que otro, lo defenderemos y si no, iremos por otra línea. Cada candidato se presentará de forma libre y esta asociación nunca ha tenido un nombramiento discrecional y es una casualidad que de los 50 fiscales que componemos la APIF nunca nadie haya merecido uno en algún puesto. Eso obedece a que no se influye para nada y llegará un día en el que reconozcan los méritos de los compañeros.

–¿Le sorprendió la marcha de Luis del Río al Supremo?

–No he seguido el caso al detalle, pero sorprende porque no es una persona que tuviera una especial vocación por la seguridad vial. Que lo nombrasen como fiscal superior y se marche ahora al Supremo ha sido una sorpresa y las circunstancias suscitan sospechas y nos preguntamos por qué ese interés de llevarlo a Madrid. En unos meses ya podremos decir algo.

–¿Hacia dónde apunta usted sus sospechas?

–Hombre... los huecos. Esa idea forma parte de este juego perverso en el que estamos inmersos donde no cuentan ni el mérito ni la capacidad. No es infrecuente que se llame a un fiscal para que pida una plaza y no se hace para negársela, sino para dársela sin saber con quién va a competir. Ese sistema propicia luego lo de los huecos, quitamos a unos para poner a otros y de esa manera se construye una estructura viciada.

–¿Cree que la instrucción de las causas penales por parte del Ministerio Fiscal está más cerca o sigue siendo una quimera?

–Lo veo más cerca que algunos escépticos. Sería un avance que investigue el fiscal como ocurre en otros países, pero con la estructura actual de la carrera y sus hábitos no es una garantía para los ciudadanos. Hace nada se investigó a un fiscal y desde la Secretaría Técnica del fiscal general del Estado se le fueron sugiriendo actuaciones al instructor sin que lo supiera el propio investigado, es un choteo. No se puede sostener. Si esto le pasa a un fiscal, imagínese a cualquier ciudadano. Hay que regular a la institución de otra manera, conferir muchas mayores garantías a los fiscales durante la investigación, limitar las posibilidades de la jerarquía en relación a investigaciones concretas... Muchas cosas que hay que ejecutar. Si no es así, esto puede convertirse en un engaña bobos ya que los fiscales están controlados y no me refiero a la inmensa mayoría que en el país que permanecen ajenos a este juego. Esto pasa, sobre todo, en las altas instancias de la institución, no en las bases que bastante tienen con soportar el peso de la jerarquía que, en ocasiones, lesiona sus derechos. Más medios, normas, estatutos, mentalidad, esperar años de consolidación... la Fiscalía no está bien y los nuevos fiscales son inducidos a aceptar un sistema que es malo y se lo digo yo que he conocido cómo funcionan otros sistemas en Europa donde he trabajado.

–¿Con estos últimos nombramientos, la carrera fiscal está en su peor momento en cuanto a división interna?

–No hay una vara de medir, pero sí hay algo muy grave que es un desencanto generalizado y hasta miedo fruto de la jerarquía de la que antes hablábamos. Como no hay garantías de los fiscales respecto a posibles abusos y excesos y no hay maneras de reaccionar, eso va generando una especie de resignación y eso es muy malo. Los fiscales que ejercemos batallando con mucho vigor los derechos de los ciudadanos y somos adalides de la defensa de la Ley, desde dentro nos encontramos en una situación de desprotección que hay que intentar corregir. Quiero tratar de convencer a los compañeros que hay que luchar por esto y que nunca haya un compañero injustamente tratado.

–Canarias es la comunidad con mayor litigiosidad y se habla de la creación de más órganos judiciales, pero no de la creación de plazas de fiscales. ¿Qué le parece?

–La mentalidad es, primero ponemos más jueces y luego ajustamos la planta de fiscales existentes y creo que esto no es asumible. En los próximos años se terminará de jubilar la promoción del 'baby boom' y entre 150 y 200 fiscales dejarán la carrera y hay que ir pensando en esas plazas. No puedes pensar en remplazar todas esas plazas en un año, la mentalidad tiene que ir cambiando y dejar de pensar en el día a día, sino a largo plazo. Hacer cálculos en la plantilla y planificar este relevo. Y, por supuesto, afrontar reformas de calado incluso constitucional.

–¿Como cuáles?

–Por supuesto, al fiscal general del Estado no puede nombrarlo el Gobierno, no puede ser y el resultado es claro: la gente no se fía.

–Usted me plantea un escenario muy negro para el Ministerio Fiscal y la imagen que puede tener la sociedad sobre la institución.

–Todo lo que digo es incompleto si no añado que al poder no le interesa influir en los juzgados de Telde o Puerto del Rosario. Solo interesa lo de arriba. Cuando hablo de politización y jerarquía manteniendo el control de la institución no me refiero a los asuntos en los que los ciudadanos tienen intereses en conflicto. Ahí los fiscales actúan con toda la imparcialidad de mundo y por eso sostenemos la Justicia de los ciudadanos. Cuando llegamos a la parte de arriba, la cosa cambia. Si la Justicia no es igual para todos, incluso para los de arriba, no es buena.

–¿En qué estado de salud está la APIF en la provincia de Las Palmas?

–Aquí está muy fuerte y además no es un tema solo de número de asociados, sino de la vida que tiene. Es una fuente de iniciativas inagotable, de aportes de ideas, solución de conflictos... Tiene una gran repercusión y contamos con gente valiosísima.