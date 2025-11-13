Aparición aviar en Cruz de Piedra

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 05:30 Comenta Compartir

Vecinos del barrio de Cruz de Piedra, en Las Palmas de Gran Canaria, denunciaron este miércoles la aparición repentina de «unos 15 ejemplares de gallos y gallinas» en un espacio libre que se ubica frente al monumento que da nombre a este enclave de la zona alta de la ciudad.

Aseguran que la mayoría de estas aves «son gallos pero también hay gallinas», y que lejos de lo que pueda pensarse no es una situación nueva para quienes residen en la zona. Pues aseguran que la suelta de estos animales es una circunstancia que se ha venido repitiendo a lo largo del último lustro.

«Desde hace cinco años ha venido pasando esto por esta zona, por la loma que hay entre Miller Bajo y Cruz de Piedra, lo que pasa es que últimamente parece que el Ayuntamiento los ha ido retirando», apunta una de las personas que expone la situación.

Los residentes manifiestan que esta suelta de aves que se produce de manera reiterada, aunque espaciada en el tiempo, genera problemas de convivencia pues «antes hacían mucho ruido y cantaban todo el día», aunque no se han vivido episodios de presencia de plagas de ratas como ha sucedido en barrios como La Paterna.

Pero sí relatan un episodio en el que «uno de los gallos echó a volar y se quedó en mitad de la carretera, en la calle Juan Saraza Ortiz que es justo la que baja de Cruz de Piedra a Miller Bajo», con el peligro que eso supone para la circulación.

A pesar de que no conocen el motivo de estas sueltas esporádicas de gallos y gallinas, las personas que critican este tipo de actuaciones señalan que en este caso concreto puede deberse «a que, como ahora con las medidas contra la gripe aviar, estos animales tienen que estar en sitios con techo, pues a lo mejor alguien no las puede tener así y por miedo a una multa las ha soltado».

También plantean que se deba a una cuestión meramente práctica. «Como hay más gallos que gallinas, pues puede ser que alguien se deshace de ellos porque no producen huevos», apuntan como una probable causa.

En cualquier caso, las personas que dan a conocer estos hechos recriminan la actitud de quienes han dejado a estas aves a su suerte. Así, califican de «irresponsable dejar animales domésticos en plena ciudad, a la intemperie. Y sobre todo ahora, con la tormenta que se espera», comentan en referencia a la borrasca Claudia que desde este miércoles irrumpió en el archipiélago por las islas más occidentales y que los pronósticos sitúan este jueves Gran Canaria.

Los ciudadanos que ponen en conocimiento esta situación reclaman al Ayuntamiento capitalino que intervenga y vaya más allá de recuperar los gallos y gallinas que se localizan en varios puntos de la ciudad para evitar nuevos episodios. «Nos preguntamos cómo no se investiga quién está detrás de esto, porque lleva años pasando», dicen.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria informó a finales de octubre de que desde agosto hasta esa fecha se había retirado más de 380 aves de un total de nueve barrios.