Antonio y Roberto: Ellos y los demás

Antonio León y Roberto Zamora ocupan la fotografía principal pero en ella cabrían muchos más. Como Mercy y María del Carmen Henríquez, madre e hija, que llevan años peleando por Cañada Honda, ese diseminado de viviendas que ocupa una importante franja de terreno cuando la ciudad se pierde hacia el norte y al que se accede desde la rotonda de Casa Ayala.

En Cañada Honda no llegan a los dos centenares de vecinos y a veces parece que esa falta de aforo propicia a las administraciones un abandono más cómodo. Pero ellos se hacen escuchar. Porque capitalizan décadas de lucha ciudadana en un barrio al que consumen las riadas cuando caen las lluvias, sin colectores que filtren el agua que baja por el cauce del barranco.

Roberto Zamora lo sabe bien porque son muchos años lidiando con el problema. «Toda mi vida. Aquí nací y aquí sigo. Y en esa pelea llevamos toda la vida y en ella vamos a seguir», dice.

Roberto Zamora y Antonio León ha sido la voz institucional de los problemas de Cañada Honda desde hace mucho tiempo. Juntos han intervenido en el pleno de Las Palmas de Gran Canaria, dando eco a la voz del pueblo antes los 29 concejales que una vez al mes despachan los asuntos de la ciudad bajo las molduras del salón dorado.

Y lo son por lo que movilizan. Por la capacidad de llamar a las armas en las calles en pendiente del lugar o por atraer el foco mediático a esa minúscula porción de la capital atlántica.

Y eso lo sabe hacer muy bien Antonio León. Capitán general cuando hay que convocar a los medios. «Siempre he estado metido en mil fuegos», explica. Y lo saben bien los que han observado la ciudad de cerca todos estos años. Y lo saben también los regidores de Las Palmas de Gran Canaria, los actuales y los que estuvieron antes. Durante años León capitaneó la Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxi de Canarias, que peleó contra los 'floteros' en la capital para regular un sector asilvestrado desde la década de 1980. «Fueron tiempos muy intensos, teníamos hasta un programa en la radio en el que hablábamos de nuestros problemas», recuerda.

Perfil mediático

Ese perfil mediático convertía a León en un candidato ineludible para ser el rostro del lugar, pero en la pelea por el barrio no le vale con estar solo. A la hora de la cita llega con Roberto Zamora, algo de lo que había advertido, pero ha convocado a más vecinos. No quiere que solo se escuche su voz, su historia. Lo que más le importa es que se hable de Cañada Honda y de esos problemas que le dejan sin dormir.

Y por eso siempre usa el plural para hablar de Cañada Honda y especialmente de la última década, en la que cree que se han agravado sus problemas. Él llegó hace algo más de tres décadas a vivir allí con su familia por eso, cuando quiere hacer memoria, dirige la palabra a Zamora, nativo de esas calles. «Antiguamente parece mentira pero había más servicios o teníamos menos problemas. Las calles eran de tierra y antes de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidiera actuar, con las canalizaciones y todo lo necesario, los vecinos lo habían ido haciendo con sus propias manos», cuenta.

Con la panorámica de toda una vida en Cañada Honda llega para Roberto Zamora la pregunta obligada sobre de dónde saca el aliento para mantener el pulso colectivo tras tantos años de desilusiones. «Es que creo que ya no se trata de mí, porque es el lugar en el que vivo y en el que he vivido siempre. Creo que ya tiene más que ver con las generaciones que vienen detrás de nosotros, con el deseo de dejarles un lugar mejor que el que tenemos ahora», dice.

La respuesta ciudadana funciona en Cañada Honda más engrasada que en otros barrios de mayor calado en la ciudad y con mayor población. Antonio León y Roberto Zamora han sido la voz en el pleno y en otros frentes pero todo el mundo acude a la llamada cuando es necesario amplificar una denuncia por lo asuntos que les incumben. «Esto se trata de ir organizándonos. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que nos vamos contando las cosas y nos movilizamos. Hay una asociación vecinal que ahora mismo no tiene actividad pero habrá que ver quién se pone al frente», manifiesta León.

Como en Cañada Honda quieren sonar como una sola voz, junto a Antonio León y Roberto Zamora están Mercy y María del Carmen Henríquez. La primera, madre de la segunda, recuerda cuando nació también allí. «En mi calle solo había tres casas y todo fue creciendo sin que nadie fuera ofreciendo soluciones al crecimiento del barrio», señala en un momento que se ha tomado en su vinculación con la comunidad educativa del Colegio Asturias en el que lleva muchos años implicada.

Mari Carmen participa para poner de relieve las cuestiones que más le preocupan a los vecinos como «la falta de alumbrado y de seguridad en las calles».

Cañada Honda se siente bien representada por estos vecinos que dan la cara ante las instituciones, que acuden a las convocatorias mediáticas o cuando algún cargo público hace una 'visita' al lugar para tomar nota de problemas que no se resuelven.

Ampliar Antonio León, Mercy y Mari Carmen Henríquez y Roberto Zamora. Juan Carlos Alonso