Antonio Armas, del Colegio Hispano Inglés, galardonado en Economía y Empresa

Entender el mundo de la empresa y marcar goles son sus dos pasiones. Alumno de 2º de bachillerato del Colegio Hispano Inglés y delantero centro en el club de fútbol Unión San Lázaro. Quiere estudiar el Doble Grado de ADE y Derecho en la Carlos III de Madrid, una de las pocas universidades que imparte esta carrera en lengua inglesa.

1. Enhorabuena Antonio por la Olimpiada de Economía y Empresa. ¿Cómo te sientes al recibir este reconocimiento?

Muy contento. Salí del examen pensando que me había salido muy bien. Terminé bastante pronto, pero tampoco creí que fuera a ganar. Simplemente estaba satisfecho por haberlo acabado y haber vivido la experiencia.

Es una prueba que te permite acercarte a la universidad. Sí que es cierto, que después estuve comparando las respuestas con mis compañeros y pude comprobar que teníamos bastantes en común.

«En la asignatura de Enterprise tenemos la oportunidad de ver como se comporta nuestro proyecto empresarial en una simulación de mercado.»

2. ¿Qué resaltarías de tus profesores y tu vida escolar?

Mi vida escolar comenzó en el CHI, Colegio Hispano Inglés, desde muy pequeño. No recuerdo la edad. Lo que si me llamaba la atención es que hacíamos muchos trabajos en grupo junto con otros compañeros.

Mis profesores siempre nos han tratado como adultos, nos han intentado explicar y hacer que viéramos las cosas desde muchas perspectivas y no desde una única visión.

Nos han inculcado muchos de los valores que tenemos hoy en día. Se esfuerzan mucho en hacer que entendamos el temario, lo cual resulta mucho más útil a la hora de aprender.

También tengo que destacar el gran compañerismo que hay en mi promoción. Todo el mundo se lleva bien, nos ayudamos entre nosotros y hay un clima de trabajo que permite que las clases se desarrollen de manera fluida para todos.

3. En tu colegio cursas un doble currículo español y británico, ¿qué ventajas ofrece para tu futuro profesional?

El sistema británico es muy diferente al español. Por ejemplo en el IGCSE de Mathematics se proponen problemas de la vida real, donde se obliga al alumno a resolverlo desde distintos métodos. Hay que darle muchas vueltas y eso lo hace más difícil, pero a la vez, te enseña que siempre hay varias maneras de llegar a una solución.

Todos los alumnos del Hispano Inglés cursamos, de manera integrada y simultánea, un doble currículo según los sistemas educativos español y británico. Además de cuatro idiomas: español, inglés, alemán y chino mandarín. Son nuestras señas de identidad y las llaves para abrirnos muchas puertas en el futuro.

Esto incluye, hasta once asignaturas IGCSE, International General Certificate of Secondary Education, entre las que se encuentran: Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Geography, Economics, English, Spanish, German, Enterprise and Computer Science.

En mi caso personal, el IGCSE de Economics me ha orientado, junto a las asignaturas del bachillerato español, hacia una visión más amplia de la macro y micro economía, y el papel que desempeñan en todas las sociedades.

Por otro lado, el IGCSE de Enterprise trata específicamente sobre la creación de empresas. Algo fascinante. Un enfoque totalmente práctico. Los alumnos ponemos en marcha proyectos y podemos ver cómo se comportan en una simulación de mercado.

Todo esto a través de unas de jornadas de «Enterprise Fair» que celebramos en el centro, con emisión de nuestra propia moneda, CHI coins, y donde los alumnos de otros cursos pasan a ser clientes de nuestros proyectos por un día.

«El doble currículo y los cuatro idiomas son nuestras señas de identidad. Las llaves que nos abrirán muchas puertas en el futuro.»

4. Dentro de muy poco te enfrentas a la Selectividad EBAU, ¿sabes ya qué te gustaría estudiar y en qué universidad?

Sí, lo tengo muy claro. Voy a por el Doble Grado de ADE y Derecho en la Carlos III. A mi juicio, es la mejor universidad de España en esta doble titulación, y es en la que veo un mejor futuro profesional. Además es de las pocas en España que imparten la carrera en lengua inglesa.

Este doble grado tiene muchas salidas profesionales: abogado, fiscal, procurador, director de marketing, director financiero, entre otras muchas. Hay una gran variedad de trabajos disponibles a los que puedes postular.

En mi caso particular, me oriento más por la parte de ADE, Administración y Dirección de Empresas, que por la de Derecho, aunque será algo que iré dibujando según avance mi carrera profesional.

Me gustaría volver a Gran Canaria a trabajar, pero también depende mucho del trabajo que tenga, de cómo estén las cosas en ese momento. Por el momento, no lo pienso mucho, pero sí que me veo viviendo en la isla en un futuro.

5. ¿Qué supone para un joven la situación actual de crisis debida a la pandemia y los escenarios de guerra que nos están tocando vivir?

Es muy duro, sobre todo, cada vez que veo las noticias y me entero de una nueva atrocidad que ha sucedido en el mundo, es muy triste. En unos pocos años, hemos vivido una serie de acontecimientos que, a priori, jamás había imaginado en mi cabeza.

Por supuesto que todos ellos, han hecho que maduremos de una forma drástica y que nos planteemos, nuestra vida de una manera muy diferente a como nos la imaginábamos hace tan solo tres años.

6. Para finalizar, ¿qué hoja de ruta, consejos y recomendaciones les darías a los alumnos que se encuentran ahora mismo en primaria y secundaria?

Que crean en si mismos, que no se dejen influenciar, que elijan lo que ellos quieran, independientemente de lo que hagan sus amigos, que incluyan aficiones en su día a día, que se organicen y planifiquen, que se centren bien y lleven las cosas medianamente al día.

Por si les sirve como ejemplo, soy un apasionado del fútbol, entreno en un equipo federado, Unión San Lázaro, donde juego como delantero centro. Hay tiempo para todo, aunque también es cierto, que alguna que otra vez me he quedado sin ir a entrenar por tener que estudiar, ya que esto para mí es lo más importante.

