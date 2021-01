14 años de prisión por abusar de sus sobrinas políticas Imagen del acusado durante la vista oral. / C7 FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 enero 2021, 16:16

Un hombre ha sido condenado a 14 años y dos días de cárcel por los abusos sexuales que cometió con dos sobrinas de su mujer aprovechando que las dejaban a su cuidado en Las Palmas de Gran Canaria cuando apenas tenían entre seis y ocho años.

El fallo, dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, impone además al responsable de los hechos, el pago de 10.000 euros a una de las menores y de 4.000 euros a la otra en concepto de indemnización por los daños morales causados, así como la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de ambas durante 14 y seis años, respectivamente.

La razón es que se declaró probado que entre 2012 y 2014, cuando el hombre contaba con 40 o 41 años de edad y las niñas solo entre seis y ocho, se dirigió a ellas varias ocasiones y, valiéndose de su posición de «cuidador ocasional», así como de «su rol de tío» y «su contrastada autoridad», las sometió a tocamientos y obligó a participar con él en prácticas sexuales. Todo ello recurriendo, además, a un «abuso de superioridad» del que el condenado se valió «para atacar conscientemente la indemnidad sexual de las menores», detalla el fallo.

El tío político de las ahora adolescentes llevó a cabo esos actos en una vivienda familiar donde sus padres solían dejarlas junto a unos primos suyos cuando sus progenitores no se podían hacer cargo de ellos, en unas ocasiones, y en otras en la trastienda de un comercio que él mismo regentaba junto a su esposa.

Y se precisa que se ha podido contrastar la veracidad de los hechos pese a que no se tuvo noticia de ellos hasta más de un año después de que tuvieran lugar, cuando, a finales de 2015, las víctimas del abusador se decidieron a contárselo a sus padres, que se habían separado.

Hasta el punto de que su ruptura derivó en que las niñas quedaran en situación de desamparo y acabaran siendo ingresadas en un centro de acogida por decisión de la Dirección General de Protección de la Infancia y de la Familia del Gobierno de Canarias, especifica el pronunciamiento judicial.

Negó los hechos

En la vista oral, el acusado declaró que regentaba una tienda en Schamann junto a su mujer y solo «aparecía por las mañanas para ir a comprar y luego al mediodía cuando dejaba a mis hijos en el colegio hasta las cuatro y algo», descartando que «me pudiera encontrar a solas con mis sobrinas en el negocio», manifestó, una tesis descartada por la Sala.

Argumentó que «a las niñas las solía ver los fines de semana cuando mi mujer las invitaba a comer o algo, pero nunca me quedé al cuidado de ellas en la casa o en la tienda», insistió.

También dijo que «jamás» había «bañado ni a ella ni a mis hijos, eso es algo privado» y que tampoco les había «enseñado material pornográfico» a las menores, «eso nunca», exclamó.

Insistió durante todo el interrogatorio en negar todos los hechos que le planteaba el Ministerio Público como que «nunca les pedí que me practicaran una felación, nunca las he tocado, ni me acercaba a ellas. Esas chiquillas no se acercaban a mi ni a nadie, venían asustadas» y también sentenció que tampoco había «pegado a nadie aunque la madre de las niñas me dijo que si les quería dar un cachetón, que se los diera».

Preguntado por el fiscal sobre el supuesto motivo que tuvieron para denunciarlo por abusos sexuales, indicó que todo se debió a «lo que pasó con mi mujer y el marido de su hermana», refiriéndose al padre de las menores. «Intentó besar a mi esposa y dijo que la quería y ella lo rechazó. Después ese hombre fue a hablar con su mujer diciéndole que su hermana le había tirado los tejos y que la iba a dejar porque estaba enamorada de ella. Luego, a los diez días me fue a buscar la policía», determinó el acusado.

La Sala considera probado que el acusado abusó de las menores en su tienda y domicilio del barrio de Schamann.