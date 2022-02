«Había mucho amor en este vestido»

Inés Gómez Quevedo es la prueba de que con voluntad, ganas y motivación es posible hacer realidad los sueños. El de esta teldense que se reconoce carnavalera s e materializó la noche de este domingo sobre el escenario del parque de Santa Catalina cuando fue proclamada gran dama de la fiesta de 'La Tierra'.

«Sentí mucha emoción», confiesa la primera reina de la corte del carnaval de 2022, que explica que se embarcó en esta aventura de la mano de sus hijos, Grisela y Echedey Guardia Gómez, responsables de 'Siempre', la fantasía que la hizo ganar.

«Estuve muy malita, pasé dos cánceres, me dieron mucha quimio y mucha radio, y entonces mis hijos me dijeron, ya verás como tú te pones el traje de la gran dama», explica quien a sus 67 años se reconoce «una gran luchadora» y por eso no dudó el aceptar el reto.

Explica que esa ilusión por participar en un concurso al que «también se presentó mi madre, María Quevedo Rodríguez, cuando tenía 86 años» le dio muchos ánimos. «Se lo decía a los médicos, que tenía que curarme porque tenía que llevar un traje. E incluso en la última consulta le dije al médico: sepa usted que está hablando con la gran dama», dice sonriendo al ver que lo ha logrado aunque aún le parezca mentira. «Todavía no me lo creo, miro la banda y no me lo creo», dice.

Inés confiesa que «Dios me dio la fuerza» y «yo se la pedí a mi madre, que está arriba, y le dije que me ayudara» para salir a un parque en el que, que pese al frío reinante, sintió el calor del público. «Nos animaron mucho a todas, fue maravilloso», comenta.

Pero si hay algo que la motivó sobremanera fue el defender una fantasía que se creó en el taller de su hija Grisela, que ya tiene un amplio bagaje como diseñadora en concursos de reina adulta e infantil tanto del carnaval de la capital grancanaria como en el de Maspalomas en los que ha cosechado varios premios, con la ayuda de su otro hijo, Echedey, responsable de crear el armazón sobre el que se sustenta el traje.

«Había mucho amor en este vestido», asegura al hablar de las horas de trabajo que su familia y ella misma han dedicado a su confección.

Explica que hasta que no estuvo acabado sus hijos no le permitieron probárselo y que el día que al fin lo hizo pensó que no iba a ser capaz de llevarlo sobre el escenario. «Creí que no podría llevarlo y que se me caería el tocado, pero todo salió bien y no pasó nada de eso».

Señala que no pensó que fuera a ganar «porque había mucho nivel», dice respecto a las fantasías que lucieron las otras siete aspirantes al trono.

Sin embargo, sus compañeras sí que la veían como favorita. «Vinieron todas a felicitarme y me dijeron que sabían que iba a ganar», explica al referirse al comportamiento que tuvieron quienes más que rivales fueron compañeras por el buen ambiente que se generó entre ellas. «Me llevo un montón de amigas», asegura.

Inés explica que está «dispuesta a vivir la experiencia» y a participar en todos los actos en que la requieran «porque esto es una vez en la vida, es un tren que pasa una vez». Además está muy orgullosa de haber logrado el título de gran dama por sus tres nietos, dos niñas -una de las cuales fue reina infantil en el carnaval de Maspalomas en 2017- y un niño de 11, 6 y 3 años, que vieron por televisión la coronación de «Mamá Inés», como la llaman cariñosamente y que pasaron muchos nervios, apunta Grisela.

La gran dama de 'La Tierra' tiene este lunes una agenda muy apretada ya que todos los medios de comunicación la requieren, no en vano es la primera reina que estrena el carnaval capitalino tras la pandemia. «Hace falta un poco de alegría para la gente», dice comprensiva.

Además, no quiere olvidarse de quien ha hecho posible que esta «experiencia bonita que me llevaré para siempre conmigo» haya sido posible, su patrocinador, César Valido, de Dihova Distribuciones Hoteleras.«Es una persona muy importante para mí porque sin él no habría sido posible. Él está muy contento y yo estoy contenta por él, porque ha luchado para ayudarme y más en esta época tan difícil», apunta.