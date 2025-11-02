Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ambiente en la primera edición de Feria Puerto Canteras & Crusises. Cober.

Ambiente crucerista en Santa Catalina

Primera edición. La plaza de Canarias acoge Feria Puerto Canteras & Crusises, una cita en la que el sector presume de presencia en la ciudad

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:00

La zona de la plaza de Canarias, en el entorno del parque Santa Catalina, ha sido el escenario en el que durante este domingo se ha celebrado esta primera edición de la feria.

Con la bahía de Las Palmas de Gran Canaria colmatada por la presencia de numerosos cruceros, estas actividades han presidido la presencia de estas embarcaciones y su ingente número de pasajeros en una jornada comercial y festiva por las calles de la capital atlántica, sede principal de muchas rutas.

