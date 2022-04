Los alumnos del colegio público Guiniguada tendrán que cambiar de centro en el próximo curso

Los alumnos matriculados en el colegio de Infantil y Primaria Guiniguada, el único centro educativo público del entorno de San Nicolás, tendrán que cambiar de escuela el próximo curso.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias confirmó este lunes que el Guiniguada no cerrará pero se convertirá en un aulario de alumnos en tránsito con edades comprendidas entre los 16 y los 21 años. Se trata de estudiantes procedentes del centro específico de Educación Especial Román Pérez Déniz.

Fuentes de Educación indicaron que los alumnos podrán matricularse en otros centros de la capital grancanaria, si bien tendrán preferencia en el Nanda Cambres, que se encuentra en Arenales, a poco más de dos kilómetros de distancia.

El hecho de que el Guiniguada no vaya a cerrar sirvió de justificación al grupo de gobierno municipal para modificar una propuesta del Partido Popular que instaba al Ayuntamiento a tratar de evitar el cierre del colegio.

Tras un momento de confusión, en el que no se sabía muy bien lo que se iba a votar porque la concejala de Educación, Lourdes Armas, no dejaba claro el contenido de la enmienda, al final se votó y salió adelante con los votos de PSOE, Podemos y Nueva Canarias el siguiente texto: « El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria considera que no procede instar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ya que el centro no se cierra, según criterio de la Consejería de Educación, se cambia el uso educativo para atender al alumnado con necesidades educativas especiales».

Un momento tenso

El debate tuvo un momento tenso cuando la edila Lourdes Armas mandó a callar a Sabroso en dos ocasiones porque no quedaba claro el contenido de la transaccional. «¡Que se calle!», gritó Armas, «quien dirige la comisión es el presidente, no usted».

Al final, el presidente y edil Mario Regidor explicó que la propuesta del PP no se rechazaba porque se trataba de un asunto cuya competencia no era propia del Ayuntamiento, sino del Gobierno de Canarias Y por eso se optaba por una enmienda que en el práctica supone no hacer nada.

Regidor también indicó durante su intervención que los alumnos del Guiniguada serán derivados «los centros más cercanos».

Veinticuatro aulas

El proponente, el edil del PP Ángel Sabroso, rechazó esta corrección. «Tras el engaño del colegio León, estamos como para creer al Ayuntamiento», dijo.

Se refería al colegio del Lasso, del que se dijo que se iba a mantener, tras una reforma, pero que nunca volvió a abrir por los alumnos del Lasso. En su lugar, se habilitó un centro de acogida de personas migrantes.

El concejal recordó que desde el año 2017 los padres de San Nicolás están luchando para mantener el colegio Guiniguada abierto. Se trata de un centro de grandes dimensiones, con veinticuatro aulas, un gimnasio, un laboratorio, biblioteca, comedor y un aula de psicomotricidad.